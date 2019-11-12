Александр Лукашенко вспомнил дорогу в Евросоюз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня завершает визит в Вену, который стал его первой поездкой на Запад за три года. Как дал понять господин Лукашенко, ключевая цель — «проложить дорогу» для тех, кто «продает и покупает продукцию», а политические вопросы для него находятся на втором плане. Опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что такой подход приносит свои плоды. Хотя на воскресных парламентских выборах, судя по всему, не победит ни один оппозиционер, это не помешает дальнейшему «прагматичному сближению» Минска с Евросоюзом.

Сегодня Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, а затем поужинает с бывшим канцлером страны, а ныне председателем Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Этот визит белорусского лидера на Запад — первый с 2016 года, когда с него и ряда белорусских чиновников сняли санкции, запрещавшие въезд в страны ЕС. Тогда господин Лукашенко посетил Италию и Ватикан, после чего отказывался от приглашений на мероприятия, организованные Евросоюзом — например, на саммит в честь десятилетия создания «Восточного партнерства» в мае этого года. Вместо президента Белоруссии туда поехал министр иностранных дел Владимир Макей. «Придет время — приедет и президент. Пока мы не можем говорить о том, что достигли высокого уровня развития отношений с Евросоюзом»,— пояснил тогда глава МИДа.

Примечательно, что австрийский президент Ван дер Беллен недавно был в Белоруссии. В июне 2018 года он вместе со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером принимал участие в открытии мемориала на месте нацистского лагеря смерти Малый Тростенец. Для Австрии это место имеет особое значение, потому что среди жертв лагеря было около 10 тыс. австрийских евреев.

«Австрия традиционно была для Беларуси своеобразным лоббистом внутри Евросоюза, и Лукашенко неоднократно это отмечал,— пояснил “Ъ” белорусский политический аналитик, автор Московского центра Карнеги Артем Шрайбман.— Кроме того, в Беларуси немало австрийского бизнеса: в коммуникациях, промышленности, банковском секторе. Все это делает Австрию едва ли не самой близкой страной для Минска». Торгово-экономические вопросы затрагиваются и в ходе этого визита: сегодня в Вене пройдет австрийско-белорусский бизнес-форум. «Надеюсь, мы подпишем пакет договоренностей где-то на €250 млн»,— заявила агентству «Белта» посол Белоруссии в Австрии Елена Купчина.

Однако это не означает, что Александр Лукашенко не услышит ни слова критики в свой адрес.

Как пишет австрийское агентство APA, будет иметь место и «критический диалог о проблемных вопросах в области прав человека», среди которых — смертная казнь, которую Минск не собирается отменять, несмотря на призывы Евросоюза.

Почти наверняка обсудят и парламентские выборы, которые запланированы на 17 ноября. Эксперты отмечают, что если в прежнем составе парламента был один оппозиционер — Анна Канопацкая (некоторые добавляют к ней председателя Товарищества белорусского языка Елену Анисим), то в новом их может не быть вовсе. Ни госпожу Канопацкую, ни госпожу Анисим к выборам не допустили, а оппозиционеры, все же попавшие в список кандидатов, имеют весьма скромные шансы на победу.

Тем не менее, как считает директор минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов, Белоруссия и Евросоюз сейчас движутся навстречу друг другу, и этот процесс не остановить. «Европа перешла от идеалистической концепции европейских ценностей к "Европе двух скоростей". Это уже не та Европа, которая боролась с Лукашенко в середине 90-х»,— сказал он “Ъ”. Что же касается белорусской оппозиции, то ее господин Шевцов назвал «реально слабой», а значит, ее положение на выборах весьма ожидаемо. В качестве примера эксперт привел акцию оппозиционных блогеров NEXTA, которая прошла в Минске 8 ноября и привлекла значительно меньше внимания, чем ожидалось. Господин Шрайбман также предположил, что выборы станут лишь «боковой темой».

Однако депутат Анна Канопацкая придерживается другого мнения, отмечая: расчет Александра Лукашенко на то, что Европа откажется от своих ценностей, оказался напрасным. «Достаточно посмотреть, кто встречал Лукашенко в аэропорту: министр цифровизации и экономической политики Элизабет Удольф-Штробль. Характерно и то, с кем он встретится — президент и лидер партии, хотя реальная власть принадлежит канцлеру,— сказала “Ъ” госпожа Канопацкая.— В Минске надеялись на то, что западные страны видят в России такую угрозу, что согласятся поддерживать Беларусь в любом случае. Но этого не произошло. Обмануть Европу символическими уступками также невозможно. Она устала от обещаний и ждет реальных изменений внутри Беларуси».

В ближайшие месяцы Александр Лукашенко планирует посетить еще одну страну Евросоюза — Латвию.

Приглашение он принял еще в конце июля, но конкретной даты визита пока нет. «Дело президента еще со времен Петра I — прорубить окно туда, куда мы считаем нужным,— пояснил логику своих визитов сам Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 30 октября.— Если президент поехал в Китай, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались — это значит, что он должен проложить дорогу туда. А следом должны пойти те, кто будет продавать свою продукцию, покупать там».

Тем временем в Кремле вчера заявили, что не имеют ничего против визитов президента союзной страны на Запад. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «даже в рамках Союзного государства и Россия, и Белоруссия осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой».

Кирилл Кривошеев