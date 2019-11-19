Костин сравнил реализацию нацпроектов с процессами после Великой депрессии

Председатель правления ВТБ Андрей Костин сравнил значение реализации российских нацпроектов с процессами экономических изменений после периода Великой депрессии. При этом темп реализации нацпроектов, по мнению банкира, медленный, но ситуация в стране стабильная и ухудшений не наблюдается.

«Нацпроекты пока медленно раскручиваются. Это особенность российская — медленно запрягаем, потом быстро побежим. В целом важно, чтобы нацпроекты смогли к себе притянуть достаточное количество частных инвестиций, обеспечив более быстрый экономический рост. Мне кажется, это сегодня главный фактор, сравнимый с процессами глобальных экономических изменений в США после периода Великой депрессии. Депрессии у нас, правда, нет, ситуация стабильная — и по клиентам мы видим, что ситуация не ухудшается. Но ускоренное развитие обеспечит именно сочетание частных и крупных государственных инвестиций»,— сказал господин Костин в интервью Reuters. Он добавил, что у России есть деньги для национальных проектов, но «главное, чтобы их не украли».

В интервью господин Костин также упомянул зерновой бизнес. Он отметил, что ВТБ планирует расшириться в этой сфере, а потом выйти. «Нефть когда-нибудь закончится, а зерно — никогда. Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке. Экспансию мы еще не завершили. Не исключаем, что будем строить новые зерновые терминалы на Черном море. После того как консолидируем и упакуем этот бизнес, выйдем из активов»,— сказал он.

Напомним, в августе господин Костин предложил создать крупный холдинг на базе «Объединенной зерновой компании». Доля в ней досталась ВТБ в феврале за долги «Суммы» Зиявудина Магомедова, а оставшиеся 25% принадлежат государству. Банкир в письме президенту России Владимиру Путину предложил приватизировать компанию, отметив, что новый холдинг станет ведущим трейдером российской пшеницы.

Подробности — в материале “Ъ” «Зерно собирают в руки государства».