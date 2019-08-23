Зерно собирают в руки государства

Экспорт российского зерна хотят отдать под контроль государства: глава ВТБ предложил создать крупный холдинг на базе «Объединенной зерновой компании». Доля в ней досталась банку в феврале за долги «Суммы» Зиявудина Магомедова. Оставшиеся 25% принадлежат государству. Андрей Костин в письме Владимиру Путину предложил приватизировать компанию, отметив, что новый холдинг станет ведущим трейдером российской пшеницы. По словам банкира, сейчас российским зерном торгуют, в том числе и крупные зарубежные компании, например, Glencore, Cargill и Cofco. Создание же государственного «Объединенного зернового холдинга» снизит роль иностранных трейдеров на этом рынке, считает господин Костин.

К чему приведет создание российского зернового гиганта? Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что на рынке это отразится негативно: «За предыдущие 20 лет Россия из крупнейшего импортера зерна превратилась в крупнейшего экспортера пшеницы. Все это происходило благодаря нескольким вещам. Одной из них стало то, что оттуда ушло государство, был либерализован доступ к экспорту, была и пока еще есть конкуренция между экспортерами и между портами за перевалку зерна. Создавать же некий холдинг контрпродуктивно. Эта монополизация приведет однозначно к дальнейшему росту ставок на перевалку зерна. Между тем, они и так у нас в России очень и очень высоки, примерно в два раза выше, чем в Европе. Эти высокие ставки из своего кармана платят сельхозпроизводители, которые в итоге зарабатывают меньше, чем их прямой конкурент из Франции, и теряют десятки долларов на тонну.

И это крайне плохо скажется на всем зерновом, торговом бизнесе, на новых вложениях в инфраструктуру.

Но пока принципиально нового ничего не сказано. Предложениям приватизировать "Объединенную зерновую компанию" уже, наверное, лет 10. Сейчас же общий посыл такой — давайте создавать некоего национального чемпиона. Но я, например, глубоко убежден, что любое создание "чемпионов" приведет к деградации всего сектора и, соответственно, идет вразрез с теми задачами на удвоение аграрного экспорта, которые зафиксированы в майских указах президента Путина».

Под контролем ВТБ находится несколько агропромышленных компаний, в том числе и «Мирогрупп ресурсы». По данным "Ъ", недавно ее действия отразились на росте стоимости зерна для других экспортеров. Компания с начала сезона продала большое количество зерна на экспорт, но теперь, чтобы выполнить контракты, вынуждена закупать его на внутреннем рынке, причем по ценам выше рыночных на $2-$10 за тонну. Но в ВТБ отрицают, что это влияет на стоимость зерна.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, считает, что глава ВТБ Андрей Костин пытается консолидировать все свои агропромышленные активы. Однако, по словам эксперта, это может негативно сказаться на рынке: «Андрею Костину хочется забрать долю на Тамани, объединить ее с активами в Новороссии, забрать совместное управление над "Объединенной зерновой компанией", а дальше видно будет. Если он пойдет через ФАС, то это будет долго, нудно и с неясным результатом. А у нас, согласно законодательству, президент имеет право принять определенные решения по любым вопросам. Я думаю, с этим последние новости и связаны. Вопрос — что будет дальше? То ли это консолидация активов как предпродажная подготовка, то ли это нужно для того, чтобы создать свою квазигосударственную монополию на зерновом рынке. Между тем, есть информация о том, что вопрос экспортных цен в августе был связан с тем, что аффилированные с ВТБ компании закупали зерно по более высоким ценам. То есть влиять на рынок они могут, тем более что есть финансовые ресурсы».

На предложение главы ВТБ отреагировали в Минсельхозе, заявив, что ставить вопрос о приватизации госпакета акций в «Объединенной зерновой компании» преждевременно. В министерстве пояснили, что взаимодействуют со всеми участниками зернового рынка, а предложение Андрея Костина касается исключительно коммерческой деятельности группы ВТБ. В самом банке от комментариев отказались

Владислав Викторов