Иностранное хорошо смотрится

Зарубежные кино и сериалы по темпам роста просмотров в российских онлайн-кинотеатрах обгоняют отечественные даже после спада интереса зрителей к «Игре престолов». В Okko объем просмотров иностранного контента за девять месяцев 2019 года вырос на 111,4%, тогда как российского — только на 78%. Ситуация может измениться в 2020 году, когда начнут выходить проекты, спродюсированные самими видеосервисами.

По итогам января—сентября 2019 года зарубежный видеоконтент в онлайн-кинотеатре Okko смотрели на 111,4% больше, чем годом ранее (в числе затраченных пользователями часов), сообщили “Ъ” в компании. Объем просмотров только иностранных сериалов при этом вырос на 191%. Самым популярным из них у россиян остается «Игра престолов», второе место занял украинский «Слуга народа», третье — «Чернобыль».

Отечественный контент показал рост на 78%, причем его локомотивом остаются мультфильмы: восемь из десяти наиболее популярных по итогам девяти месяцев произведены в России. Единственным российским сериалом в топ-10 популярных стали «Содержанки», занявшие последнюю строчку. Российских фильмов в десятке самых популярных, где лидируют картины Marvel, нет, следует из данных Okko.

Тренд на рост популярности зарубежного кино в последнее время существует. За последние полгода продажи зарубежных фильмов и сериалов увеличились примерно на 30%, подтверждает директор по контенту tvzavr Елена Хлебникова. Это стало одной из главных причин запуска проекта MoviesChain, основные партнеры которого — независимые зарубежные студии, отмечает она. В целом же среди аудитории tvzavr по-прежнему больше востребован контент отечественного производства, уточняет госпожа Хлебникова.

После того как прошла волна популярности сериала «Игра престолов», внимание подписчиков онлайн-кинотеатра ivi перекинулось на другой зарубежный контент, в том числе европейские сериалы, говорит директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели ivi Ирина Грандель. Всплеск интереса аудитории был в отношении сериалов «Война миров», «Хороший доктор» и «Ходячие мертвецы», а также эксклюзивов ivi — например, «Грязные деньги», утверждает она.

Теоретически пропорцию просмотров могут сдвинуть инвестиции российских видеосервисов в производство собственного контента, рассуждает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Переломным в этом смысле может быть 2020 год: заявлено довольно много интересных российских проектов с участием видеосервисов. Последние будут вкладывать много средств в продвижение этих проектов и в маркетинг, чтобы подсадить людей на собственный контент и максимизировать его аудиторию»,— уверен он. По мнению господина Бырдина, именно проекты собственного производства будут отличать библиотеку конкретного видеосервиса от всех остальных. «"Игра престолов" за счет партнерства онлайн-кинотеатров с "Амедиатекой" была доступна зрителям практически всех крупных сервисов, но собственные проекты станут конкурентным преимуществом»,— поясняет он.

В этом году в продюсировании и продвижении собственного контента активизировались сразу несколько российских онлайн-кинотеатров. Okko до конца 2019 года обещал показать пять сериалов собственного производства, два из которых — «Форс-мажор» и «#Dетки» — уже представлены и, как утверждают в компании, «пользуются высоким спросом у зрителей и конкурируют с популярными сериалами». ivi в мае объявил о планах инвестировать 1 млрд руб. в собственный контент, в том же месяце работу над оригинальными проектами начала «Амедиатека». Онлайн-кинотеатр Megogo в сентябре рассказывал “Ъ” о создании своей студии, проекты собственного производства также планирует «КиноПоиск» (принадлежит «Яндексу»). Контент-директор «КиноПоиска» Ольга Филипук отмечает, что у этого сервиса доля просмотров российского контента в последние несколько месяцев уже выросла на 40%, в первую очередь за счет эксклюзивного выхода сразу трех популярных отечественных фильмов — «Дылда», «Сторож» и «Тайна печати дракона».

Дмитрий Шестоперов, Валерия Лебедева