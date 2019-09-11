Онлайн-видео нарастило выручку

Легальные российские онлайн-видеосервисы по итогам первой половины 2019 года нарастили выручку на 44%, подсчитали в TelecomDaily. Участники рынка и эксперты называют главным драйвером рост доходов подписной модели, по итогам полугодия ее доля в общей выручке рынка составила порядка 70%.

Cуммарная выручка легальных онлайн-видеосервисов в России по итогам первого полугодия 2019 года составила 10,62 млрд руб., что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики TelecomDaily. По итогам полного 2018 года выручка рынка равнялась 16,5 млрд руб., таким образом, за шесть месяцев видеосервисы уже получили 64% выручки полного 2018 года. По итогам 2018 года исследуемый рынок вырос на 46%.

К участникам рынка легальных онлайн-видеосервисов TelecomDaily относит не только онлайн-кинотеатры, но также видеосервисы телеком-компаний, телеканалов, киностудий и вендоров. Крупнейшими онлайн-видеосервисами на российском рынке по итогам первого полугодия 2019 года аналитики называют ivi, Okko и YouTube с долями рынка 26,4%, 14,2% и 12,3% соответственно. Максимальный рост выручки по итогам периода года показали Okko (76%), Megafon.TV (56%), ivi (55%), наименьший — Tvigle (9%).

Платная модель, при которой видеосервис не показывает рекламу, но берет со зрителей деньги за подписку, наращивает долю в структуре выручки онлайн-видеосервисов: по итогам первого полугодия ее доля составила почти 70%. Одновременно, по данным аналитиков, уменьшается доля рекламных доходов: по итогам 2018 года на них приходилось 36,9% выручки, по итогам первой половины 2019 года — уже 31,2%.

Согласно прогнозу TelecomDaily, рынок сохранит годовой темп роста на уровне не менее 30–35%. Таким образом, его объем по итогам 2019 года может превысить 21,4 млрд руб.

У J’son & Partners Consulting предварительная оценка годового роста по рынку онлайн-кинотеатров (без учета других сервисов) выше и составляет более 40%, сообщил директор департамента ТВ и контента компании Дмитрий Колесов. Среди причин такой динамики — рост выручки от подписки, запуск трансляций английской лиги на Okko, рост числа подписчиков «Яндекс.Плюс», говорит эксперт.

«Рынок продолжает показывать стабильно высокие темпы роста, об этом можно судить по существенно усилившейся конкуренции среди текущих игроков и появлению новых. Несмотря на то что бесплатный просмотр видео по рекламной модели — все еще самый привычный способ потребления контента в России, рост платной модели в структуре доходов OTT-сервисов — уже устоявшийся тренд»,— отмечает директор по стратегической аналитике ivi Иван Гринин. Среди драйверов развития онлайн-кинотеатров он называет рост популярности Smart TV, антипиратские инициативы, появление эксклюзивного контента в библиотеках.

Для удержания приоритетной позиции в дальнейшем онлайн-кинотеатрам нужно будет инвестировать не только в маркетинговое продвижение, но и в эксклюзивные партнерства с правообладателями, собственный контент и дистрибуцию, уверен Иван Гринин. Выручку за полугодие ivi не раскрывает, по итогам 2018 года она выросла на 62%, до 3,9 млрд руб., объем платежей за подписку на сервис вырос вдвое, до 2,8 млрд руб.

Гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий назвал прогноз по совокупному росту рынка платной и рекламной моделей на уровне 30-35% «реалистичным». Рынок платного контента растет в том числе за счёт контента собственного производства и эксклюзивных проектов, говорит он. «Не менее важную роль играет усиление маркетинга ключевых игроков: промо-акции, масштабные рекламные кампании и партнёрства»,— добавил Иван Гродецкий. Фактором, который замедляет рост рынка, пока что остаётся распространение пиратского контента, отметил он. Okko также не раскрывает выручку за полугодие, за 2018 год оборот сервиса, который работает только по подписной модели, вырос на 81%, до 2,5 млрд руб., рост показателей в компании связывали с переходом Okko под контроль Rambler Group.

Валерия Лебедева