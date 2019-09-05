Megogo снимет кино

Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента. Генеральным продюсером новой студии стал создатель фильмов «Любовь в большом городе» и «Мамы» Георгий Малков, с которым заключен контракт на пять лет. Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу. Ниша жанрового среднебюджетного кино может стать удачной с точки зрения окупаемости и спроса, считают участники рынка.

Онлайн-кинотеатр Megogo создал студию для производства видеоконтента, рассказал “Ъ” гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов. Ее генеральным продюсером стал Георгий Малков («Любовь в большом городе», «Мамы», «Служебный роман. Наше время», «Что творят мужчины» и др.). Контракт с ним заключен на пять лет на условиях участия в прибыли проектов, студия создается на базе его творческой команды, уточняют в Megogo.

3,2 миллиона россиян составила аудитория Megogo в июне (данные Mediascope)

По словам Георгия Малкова, студия планирует занять нишу среднебюджетных фильмов, включая, например, комедии и мелодрамы с бюджетом до 60 млн руб. и приключенческие истории с бюджетом до 120 млн руб. «Эта ниша в России достаточно разработана, но чаще всего это либо внежанровое авторское кино, либо жанровые, но не оправдывающие зрительских ожиданий фильмы»,— поясняет продюсер. Планируется, что сначала фильмы Megogo будут прокатываться в кинотеатрах, а затем будут доступны по подписке в самом сервисе, также будет рассматриваться возможность продажи контента на эфирные и платные телеканалы. Кроме того, сервис ведет переговоры о рекламных интеграциях в контент.

В работе у Megogo семь полнометражных картин: семейные комедии, триллер, байопик и мелодрамы, выход которых запланирован в 2019–2021 годах, говорят в компании. Также планируется производство развлекательных и научно-популярных шоу, которые будут выходить только на Megogo: по словам Георгия Малкова, уже разработаны и находятся в запуске пять таких проектов. Степень загрузки студии, по словам Виктора Чеканова, составит пять-семь полнометражных фильмов в год. Всего в течение первого года планируется производство 300 часов контента, а к 2022 году — до 1 тыс. часов в год, уточняет он.

Megogo — один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров. По оценке «ТМТ Консалтинга», его доля в выручке рынка по итогам 2018 года составила 9%. В целом рынок легальных онлайн-видеосервисов вырос на 45%, до 11,1 млрд руб.

Производством контента заинтересовались и другие крупные участники рынка. «Яндекс.Студия» в 2018 году выступила сопродюсером нескольких картин. О готовности потратить до 1 млрд руб. на производство заявлял онлайн-кинотеатр ivi. Okko (входит в Rambler Group) заключил контракт на производство пакета сериалов. МТС в августе приобрела киностудию «Кинополис» у своего акционера АФК «Система» за 2 млрд руб. Как говорили собеседники “Ъ”, компания рассматривает возможность привлечь к управлению кинопроизводством экс-директора канала ТНТ Игоря Мишина.

У Megogo амбициозные планы, немногим российским студиям удается выпускать больше пяти фильмов в год, отмечает гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов. Создание собственной студии дает конкурентное преимущество, хотя в случае сопродюсирования можно было бы разделить риски с партнером, рассуждает он. «Вкладываться меньше $30 млн в подобный проект было бы бессмысленно, это пороговая линия входа на рынок, больше $50 млн — слишком рискованно»,— оценивает он.

Гендиректор «Яндекс.Студии» Ольга Филипук также оценивает плановый объем контента Megogo как «довольно амбициозный на фоне высокой конкуренции». Полный контроль над студией позволяет оптимизировать расходы, но могут появиться некоторые ограничения в жанрах, художественном языке и креативе, полагает она. Собственная студия более затратный процесс по сравнению с сопродюсированием, возражает директор по контенту Rambler Group Софья Квашилава.

Если раньше прокат в интернете считался вторичной статьей доходов, то сейчас он часто выходит на первый план, отмечает продюсер, член Российского оскаровского комитета Федор Попов, называя удачной идеей выход в нишу среднебюджетных фильмов. Жанровый фильм со средним бюджетом окупить более вероятно, указывает он, приводя в пример «Горько» и отечественные новогодние комедии.

Валерия Лебедева