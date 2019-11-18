«Соловей» ищет пути сохранения

У киноцентра «Соловей» прибавилось защитников, хотя он все ближе к сносу. Режиссер Никита Михалков заявил, что готов отстаивать сохранение легендарного кинотеатра. А его управляющий Юрий Соловей признал, что спасти киноцентр может только город, выкупив землю. Но мэрия пока не намерена мешать сносу «Соловья». Его защитники подали к московским властям иск. Что происходит с киноцентром за две недели до сноса? И можно ли его избежать? С подробностями — Иван Корякин.

Удивительно хотя бы то, что «Соловей» вообще работает — он должен был закрыться 15 числа, о чем ранее “Ъ FM” не без сожаления сообщали в кассах. Но по каким-то причинам там продолжили продавать билеты. Купить их, к слову, не так просто — на последние сеансы киноцентра выстраиваются очереди. Но попасть в «Соловей» сложнее: лестницу, которая смотрит к метро, обнесли забором, ведут земельные работы. Вероятно, готовятся к сносу, говорит местная жительница Наталья: «Там ведутся работы по прокладке кабельных линий. Мне кажется, что это может быть связано с тем, что ведутся какие-то линии к новому дому, который будет построен на месте “Соловья”, или с каким-то энергообеспечением строительных работ».

Словом, для любителей кино все складывается пессимистично: они исписали стены «Соловья» эпитафиями и купили кружки на память за 400 руб. Казалось бы, что еще можно сделать? Подать иск о бездействии мэра — именно так поступили муниципальные депутаты Пресни. По их мнению, городские власти незаконно оставили без ответа резолюцию, составленную на митинге в защиту «Соловья» еще год назад, сообщил “Ъ FM” депутат муниципального округа Пресненский Николай Васильев: «Поскольку в тот период вроде бы, как нас заверили, строительство остановили, не было ни сноса, ничего. Мы тоже особо по этому поводу не переживали. Казалось, что сигнал дошел.

Но вот, когда заново все пошло, и сейчас уже стали обносить киноцентр забором, получается, что нас никто не услышал в тот момент, значит, мы должны добиваться того, чтобы услышали».

И в этот момент неожиданно объявился создатель кинотеатра Юрий Соловей — фигура почти мифическая. Он пришел на круглый стол в Мосгордуме, организованный депутатом фракции «Яблоко» Сергеем Митрохиным. На них Соловей представился управляющим киноцентра и признался, что спасти здание не в силах — это дело властей. Но город, по его словам, не хочет его выкупать: «Это, наверное, та форма, которая могла бы иметь право на существование, если бы хотя бы кто-то с этим обратился к собственнику. Я знаю эту информацию достоверно. А никто таких предложений от Москвы не делал».

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Город в истории с «Соловьем» — сторона, которая сохраняет нейтралитет. Власти разводят руками — дескать, бумаги подписаны, и все законно. Правда, на днях главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что проект могут переформатировать — он действительно морально устарел. Но уверенности это не вселяет. Хотя житель Пресни Григорий готов бороться до конца: «Особенно у молодежи такое обреченное настроение. Я их спрашиваю, они говорят: все равно ничего не сделаешь, какой смысл во всем этом? Я отвечаю: вот я доктор, у меня иногда бывают ситуации, когда я вижу больного и понимаю, что он бесперспективен с точки зрения лечения. Но я продолжаю лечить, и очень часто оказывается в конце, что был неправ. Больной поправляется и великолепно живет».

«Соловей» поделится репертуаром с «Каро» Репертуар «Соловья» после его закрытия начнут показывать в других кинотеатрах Москвы. Соглашение с владельцами киноцентра подписала сеть «Каро». Там обещали сохранить ценовую политику и не повышать цены на билеты. Киноцентр на Красной Пресне прекратит работу 2 декабря. Его афиша включает как премьеры, так и ленты, которые были в основном прокате несколько лет назад. Удастся ли найти в Москве замену «Соловью»? И выгодно ли браться за такой проект? Читать далее

А с кем бороться — тоже непонятно. Застройщика киноцентр, кажется, так и не нашел. Зато финансировать строительство, как пишут «Ведомости», готов Промсвязьбанк. Работы оценивают в 6-8 млрд руб. А могли бы просто переоборудовать залы, неожиданно предложил Никита Михалков. Режиссер заявил, что будет отстаивать сохранение легендарного кинотеатра за две недели до сноса. По его словам, его владельцы готовы «идти навстречу людям, которые ходят в кино». Последние, правда, пока этого не заметили.

«Соловей» будет работать до 2 декабря. После этого репертуар киноцентра должен переехать в «Октябрь» на Новом Арбате — ранее соглашение об этом было подписано с сетью «Каро». Планируется, что ценовая политика останется прежней.