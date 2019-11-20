Следственному комитету выставили счет

Кировский предприниматель Сергей Южанин отсудил у регионального управления Следственного комитета и его сотрудников 15 тыс. руб. В такую сумму суд оценил моральный ущерб, нанесенный бизнесмену в процессе его незаконного задержания и привода на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Хотя бизнесмен требовал в качестве компенсации 1 млн руб., обжаловать решение суда он не будет.

Первомайский районный суд Кирова 18 ноября рассмотрел иск предпринимателя Сергея Южанина к следственному управлению Следственного комитета РФ по Кировской области, Следственному комитету РФ и региональному управлению Федерального казначейства о компенсации морального вреда за незаконный привод на допрос. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в июле следователь СУ СК РФ по Кировской области Фанис Шайхутдинов вынес постановление о принудительном приводе на допрос кировского предпринимателя Сергея Южанина в качестве свидетеля по уголовному делу. Бойцы СОБРа уложили бизнесмена на асфальт, заковали в наручники и доставили к следователю. Бизнесмен обратился в суд, и тот признал постановление о приводе незаконным, как и четыре обыска, проведенных в квартире Сергея Южанина и других свидетелей без разрешения суда. Руководителя следственного органа обязали устранить нарушение закона.

В иске Сергей Южанин ссылался на Конституцию РФ и Конвенцию о защите прав человека и свобод, указывая на то, что принудительный привод, не будучи мерой уголовного наказания, тем не менее представляет собой лишение свободы (ограничение). Причиненный моральный вред истец оценил в 1 млн руб. Суд признал, что предприниматель получил моральный вред, но оценил его в 15 тыс. руб. Решение суда Сергей Южанин обжаловать не собирается, в региональном управлении СК РФ его не комментируют.

Напомним, что в сентябре предприниматель подал еще одно исковое заявление к региональному управлению Росгвардии, УМВД России по Кировской области, замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного УМВД Денису Овсянникову и оперативникам ведомства. Первомайский райсуд Кирова решил, что силовики тоже нарушили права, свободы и законные интересы предпринимателя, а сотрудники УБЭП превысили свои должностные полномочия, отдав «указание бойцам СОБРа осуществить силовое задержание» бизнесмена. Пока подавать иск о компенсации морального вреда к Росгвардии и УМВД предприниматель не планирует.

Ирина Александрова, Киров