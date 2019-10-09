Суду не понравилась доставка предпринимателя

В Кирове суд признал незаконными действия местных полицейских и сотрудников Росгвардии при задержании в июле этого года кировского предпринимателя Сергея Южанина, который проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении местных коммерсантов. Суд решил, что господин Южанин был незаконно задержан, причем он провел в наручниках необоснованно длительное время. Силовики намерены обжаловать решение суда.

В распоряжении “Ъ” оказались документы судебных разбирательств кировского предпринимателя Сергея Южанина с местными правоохранительными органами. Бизнесмена в качестве свидетеля по уголовному делу задержали в середине июля бойцы СОБРа. Пресс-служба УМВД РФ по Кировской области опубликовала видео задержания, во время которого силовики в масках повалили бизнесмена на землю и надели на него наручники. Как рассказали в суде защитники господина Южанина, после задержания закованного в наручники предпринимателя доставили в региональное управление СКР, и в общей сложности он провел со скованными руками четыре часа.

Защитники предпринимателя обратились в суд с требованием признать постановление следователя о задержании незаконным, как и четыре обыска, которые оперативники провели в квартире бизнесмена, не имея на это разрешения суда. Требование адвокатов поддержала прокуратура.

В итоге суд постановил, что следователь Фанис Шайхутдинов незаконно вынес постановление о применении меры процессуального принуждения в виде привода, и обязал руководителя следственного органа устранить нарушение закона. Решение суда вступило в законную силу. Проведенные дома у предпринимателя обыски суд также признал незаконными, указав, что у следователя Шайхутдинова была возможность оформить проведение обысков в квартире предпринимателя по закону, а тот его представил как «неотложные следственные действия».

После того как было вынесено и вступило в силу первое решение суда, Сергей Южанин подал административный иск в Первомайский суд Кирова к следователю, региональным управлениям Росгвардии и МВД, замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД Денису Овсянникову и оперативникам ведомства. Он потребовал признать незаконным применение физической силы и специальных средств. В суде представители силовых ведомств просили отказать в удовлетворении иска. Как говорится в решении суда, было установлено, что господина Южанина задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией), однако уголовное дело в отношении него не было возбуждено, и мера пресечения не избиралась.

Показания силовиков в некоторых случаях противоречили друг другу: так, в частности, в региональных УМВД и Росгвардии настаивали, что в отношении предпринимателя проводились «оперативно-разыскные мероприятия», но его привод не производился, а оперативники УЭБиПК говорили, что в региональное управление СКР бизнесмена доставляли.

Также в суде выяснилось, что постановление о приводе было зачитано Сергею Южанину уже после применения к нему физической силы и спецсредств, в то время как оснований, как установил суд, для этого не было. В решении суда говорится, что «вопреки доводам представителей административных ответчиков, положения ст. 19 и ст. 20 ФЗ №226 "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" предоставляют право применения физической силы и спецсредств только в конкретных случаях, а не повсеместно».

Силовики говорили в суде, что предприниматель мог иметь при себе незарегистрированное оружие, сопротивляться и является «опасным человеком». Суд указал, что при задержании Сергей Южанин не сопротивлялся и оружия не имел, а сотрудники полиции не составили соответствующий протокол. На основании этого суд пришел к выводу, что причин для применения сотрудниками СОБРа физической силы и наручников не было, силовики нарушили права, свободы и законные интересы предпринимателя, а полицейские превысили должностные полномочия. Оснований для привлечения к ответственности следователя суд не нашел: приказ на силовое задержание тот не отдавал, а только выписал распоряжение о приводе, которое признали незаконным ранее.

Решение суда все представители силовых ведомств Кировской области намерены обжаловать.

Ирина Александрова, Киров