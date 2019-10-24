Доставку бизнесмена на допрос оценили в 1 млн рублей Кировский предприниматель хочет компенсации за незаконный привод к следователю

В Первомайский райсуд Кирова поступил иск от предпринимателя Сергея Южанина к Следственному управлению Следственного комитета РФ по Кировской области, Следственному комитету РФ и региональному Управлению Федерального казначейства. Предприниматель требует компенсировать моральный вред за незаконный привод на допрос. Третьим лицом в иске обозначен следователь Фанис Шайхутдинов, оформивший постановление о задержании. Сумма иска 1 млн рублей.

Инцидент, признанный судом незаконным, произошел летом. 11 июля следователь СУ СК РФ по Кировской области Фанис Шайхутдинов вынес постановление о приводе на допрос кировского предпринимателя Сергея Южанина в качестве свидетеля. В этот же день по поручению следователя сотрудники УМВД произвели принудительный привод, в котором приняли участие бойцы СОБРа, уложившие господина Южанина на асфальт и заковавшие его в наручники. Через неделю, 18 июля, Первомайский райсуд признал постановление о приводе, подписанное Фанисом Шайхутдиновым, незаконным. Суд обязал руководителя следственного органа устранить допущенное нарушение закона. Постановление вступило в законную силу. Суд также признал незаконными четыре обыска, проведенных в квартирах свидетелей без разрешения суда. Постановление об этих «неотложных мероприятиях» также подписывал следователь Шайхутдинов.

Получив решение о признании незаконными привода и обысков, предприниматель подал исковое заявление и к региональному управлению Росгвардии, УМВД России по Кировской области, замначальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного УМВД Денису Овсянникову и оперативникам ведомства. Иск рассматривал Первомайский райсуд Кирова в сентябре и пришел к выводу, что силовики нарушили права, свободы и законные интересы предпринимателя, а сотрудники УБЭП превысили свои должностные полномочия, отдав «указание бойцам СОБРа осуществить силовое задержание истца».

В своем иске с требованием возместить моральный вред на 1 млн руб. предприниматель ссылается на Конституцию РФ и Конвенцию о защите прав человека и свобод и указывает, в частности, что принудительный привод, не будучи мерой уголовного наказания, тем не менее, представляет собой лишение свободы (ограничение).

«Принудительный привод без вызова по повестке или иным способом был неожиданным, в результате чело у меня сорвались деловые встречи и переговоры. Мое человеческое достоинство было унижено»,– говорится в иске.

Как подчеркивается в заявлении, третьим лицом предприниматель требует привлечь следователя Фаниса Шайхутдинова, так как в случае удовлетворения иска ответчики — региональный и российский СК и Управление федерального казначейства, потребуют от него возмещения присужденных истцу денег.

В следственном управлении СК РФ по Кировской области отказались от каких-либо комментариев.

Ирина Александрова, Киров