Госдума одобрила во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

Государственная дума одобрила во втором чтении проект закона о дополнительном регулировании зарубежных СМИ—иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом и физических лиц.

В соответствии документом с ними, иноагентами могут быть признаны физлица, распространяющие материалы СМИ-иноагентов или же участвующие в их создании. В эту категорию могут быть отнесены и граждане РФ, получающие деньги или имущество из-за рубежа или от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников.

СМИ, уже признанные иностранными агентами, для работы в России будут обязаны учредить до 1 февраля 2020 года российское юридическое лицо в статусе иноагента. Все информационные материалы этих изданий будут содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент. Такая же ссылка должна будет использоваться и при цитировании. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован.

На прошлой неделе в реестр СМИ-иноагентов был включен медиапроект «Север.Реалии», который был создан «Радио Свобода». Помимо этих двух изданий, в реестре находятся еще восемь СМИ-иноагентов: «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба "Радио Свобода"», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». Проекты включили в реестр в 2017 году. Список СМИ—иностранных агентов создали после того, как российский телеканал RT обязали зарегистрироваться по закону об иностранных агентах в США.

Кроме того, предлагается наделить Министерство юстиции полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с Министерством иностранных дел РФ.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что законопроект может стать законом уже в ближайший четверг. «Комитет просил включить данный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 21 ноября для рассмотрения его в третьем чтении»,— цитирует господина Левина «Интерфакс».

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Депутаты готовы к обмену иноагентами».