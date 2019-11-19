Депутаты готовы к обмену иноагентами

Сегодня Госдума планирует рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту о СМИ — иностранных агентах, в частности, позволяющие наделять таким статусом физических лиц. Как рассказал “Ъ” председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, поправки появились из-за риска признания иноагентами российских журналистов, работающих на Западе, в том числе сотрудников телеканала Russia Today.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году, после того как Министерство юстиции США потребовало от американского филиала Russia Today — RT America — зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал принятие документа «зеркальной реакцией» на действия американцев. Согласно закону, средствами массовой информации, выполняющими функции иностранных агентов, в России признаются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников. На такие СМИ распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами (закон об НКО-иноагентах был принят в России в 2012 году). Они обязаны предоставлять в Минюст данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке. В противном случае им грозят штрафы.

На прошлой неделе реестр иноагентов пополнился медиапроектом русской службы «Радио Свобода» «Север Реалии». Всего в нем 10 СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии» и «Север Реалии».

В конце 2017 года группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки в закон о СМИ-иноагентах, а в начале 2018 года они были приняты в первом чтении. Законопроект обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, учреждать российское юридическое лицо для работы на территории России, и позволяет давать статус СМИ-иноагентов физическим лицам. Чтобы стать агентом, необходимо соблюдение двух условий: человек должен распространять материалы СМИ-иноагента и получать за это денежное вознаграждение. Иноагентами могут быть признаны и журналисты, работающие в СМИ с таким статусом.

Как выяснилось, это превентивная мера. «Появление в законопроекте физических лиц обусловлено тем, что есть высокий риск признания наших журналистов, в том числе с телеканала Russia Today, а также тех, кто как-либо с ними сотрудничает, иноагентами на Западе, в странах, где они работают»,— сказал “Ъ” председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (СР). Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила “Ъ”, что сможет прокомментировать текст поправок после их сегодняшнего рассмотрения в Госдуме.

Зачисление физлиц в иноагенты не будет происходить автоматом: этот вопрос решит Минюст. Ранее в беседе с журналистами господин Левин отметил, что больше шансов быть зачисленными в агенты у сотрудников политических редакций СМИ, имеющих соответствующий статус. «Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски появления (в списке иноагентов.— “Ъ”) возможны. Если он пишет о культуре, спорте, музыке, то вряд ли такое сотрудничество может нести риски включения в списки иностранных агентов»,— заявил господин Левин, отметив, впрочем, что выражает только собственное мнение. Один из авторов законопроекта, глава временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов ранее также заверил “Ъ”: «Если человек пишет о хоккейном матче или о ловле бабочек, никто не будет признавать его иностранным агентом».

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова