С резидента «Титановой долины» требуют 5 млн рублей за выход из проекта Это уже седьмая компания, которая так и не запустилась в ОЭЗ

Министерства инвестиций и развития Свердловской области подало иск к ООО «Ас Пром» (Кировская область) о расторжении соглашения об осуществлении промышленной деятельности в ОЭЗ «Титановая долина» и взыскании штрафа 5 млн руб. Предприятие собиралось реализовать на площадке в Верхней Салде проект по производству стеновых блоков за 200 млн руб. Однако к работам так и не приступило.

Министерство попросило суд принять обеспечительные меры в виде запрета МИФНС России № 14 по Кировской области регистрировать прекращение деятельности ООО «АС Пром» в связи с его ликвидацией, в том числе вносить в ЕГРЮЛ, связанные с исключением ООО «АС Пром» из реестра и составлении ликвидационного баланса. Согласно Kartoteka.ru, предприятие было зарегистрировано в 2014 году в Кировской области, с июля 2019 года находится в стадии ликвидации. Суд в обеспечительных мерах отказал, сам иск оставлен без движения до 11 декабря.

«В материалы дела не представлены доказательства о направлении претензии ответчику с требованием о расторжении соглашения, соответственно суд не может сделать вывод о соблюдении претензионного порядка. Кроме того, отсутствуют доказательства соблюдения претензионного порядка в части имущественных требований о взыскании с ответчика денежных средств», говорится в сообщении суда.

«С резидентами, которые в течение нескольких лет не ведут никакой деятельности на площадке, мы ведем переговоры, но когда есть понимание, что деятельности так и не будет – соглашение подлежит расторжению. Статуса резидента компания лишается либо по соглашению сторон, либо по решению суда», — рассказали в пресс-службе «Титановой долины».

Летом этого года статуса резидента лишилось ООО «Уральский оптический завод». Всего с момента запуска ОЭЗ покинули шесть компаний. Осенью о выходе из проекта заявила компания «СТОД Урал», который планировал инвестировать в площадку Верхней Салды 10 млрд руб. Письмо о выходе компания направила «Титановой долине» в сентябре, одним из оснований стало затягивание сроков по строительству железной дороги. «Сам резидент так и не комментировал официально причины. Планируется, что договор с компанией будет расторгнут», — сказали в «Титановой долине».

«Строительство железнодорожной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения – новый механизм для страны в целом, длительный и непростой. Действующие и будущие резиденты, которым она необходима, это понимают, сроки с ними согласованы и не вызывают вопросов. Сегодня концессионный проект строительства железной дороги в «Титановой долине» — в процессе реализации. Поэтому нет поводов рассматривать ее нынешнее отсутствие как причину выхода из проекта «СТОД-Урал». К тому же в соглашении с резидентом не содержится ни одного пункта, где бы упоминалась потребность в железнодорожной инфраструктуре и соответствующей логистике», — прокомментировали в «Титановой долине».

Недавно экспертный совет «Титановая долина» одобрил проекты четырех потенциальных резидентов. Общий объем инвестиций составит около 16 млрд руб. Планируется, что трехсторонние соглашения между Минэкономразвития РФ, управляющей компании «Титановой долины» и четырьмя инвесторами будут подписаны до конца года, сообщали в ОЭЗ.

Татьяна Дрогаева