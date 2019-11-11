Четыре новых резидента инвестируют в «Титановую долину» 16 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» одобрил проекты четырех потенциальных резидентов. Общий объем инвестиций составит около 16 млрд руб. Планируется, что трехсторонние соглашения между Минэкономразвития РФ, управляющей компании «Титановой долины» и четырьмя инвесторами будут подписаны до конца года.

АО «Верхнесалдинский Металлургический Завод» (ВСМЗ) планирует построить на площадке «Верхняя Салда» металлургический завод по производству железа прямого восстановления в виде гранулированного чугуна из минерального сырья. Общая площадь участка составит около 6 га, объем инвестиций—— более 1 млрд руб. Помимо ВСМЗ на территории площадки планируется реализовать проект по строительству производственного комплекса общей площадью около 22 тыс. кв. м. В проект будут инвестированы 14, 3 млрд руб. Для производства внутрискважинного оборудования и реагентов для строительства нефтяных и газовых скважин на площадку «Уктус» планирует зайти ООО «Ойл Энерджи Экспорт». На участке площадью 2,2 га построят завод 6-8 тыс. кв. м. Плановый объем инвестиций составит 622,8 млн руб. Также статус резидента «Титановой долины» планирует получить завод конвейерного оборудования «Горняк». Предприятие хочет запустит производство станков и оборудования для металлургии, отрасли строительных материалов и горных предприятий. Объем инвестиций — 233 млн руб. Всего планируется создать около 700 рабочих мест.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отметил, что инвесторы указали на потребность в железнодорожной инфраструктуре. «Суммарно объем их отгрузок составит 340 тыс. тонн в год. Вопросы строительства железной дороги мы решаем, с графиком ее реализации инвесторы ознакомлены: он соответствует потребностям, заявленным в бизнес-планах будущих резидентов»,— добавил господин Орлов.

Напомним, в сентябре компания «СТОД Урал» направила руководству ОЭЗ письмо о выходе из проекта из-за отсутствия железнодорожной инфраструктуры. Договор об аренде земли был расторгнут в конце октября. По словам гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, это необходимо, чтобы компании не начислялись арендные платежи, поскольку работы на участке не ведутся. Сам он не знает, останется ли резидент или нет.

Сейчас у «Титановой долины» 14 резидентов (производство запущено у четырех). Она имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). В октябре «Титановая долина» получила положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию по строительству железнодорожной инфраструктуры в Верхней Салде.