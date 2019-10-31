«Титановая долина» расторгла договор аренды с компанией «СТОД Урал»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» расторгла договор аренды на землю в Верхней Салде (Свердловская область) с крупнейшим резидентом — компанией «СТОД Урал». По словам гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, это необходимо, чтобы компании не начислялись арендные платежи, поскольку работы на участке не ведутся.

Напомним, в сентябре компания «СТОД Урал» направила руководству ОЭЗ письмо о выходе из проекта. Поводом стало отсутствие железнодорожной инфраструктуры. Компания «СТОД-Урал» собиралась реализовать в «Титановой долине» инвестиционный проект на 15 млрд руб.: она получила разрешение на строительство в ОЭЗ высокотехнологичного деревоперерабатывающего комплекса площадью 68 га. На нем планировалось организовать производство OSB-плит (ориентированно-стружечные плиты) мощностью 300 тыс. куб. м в год, производство LVL балок (клееный брус) — 80 тыс. куб. м в год. «СТОД» — крупнейший производитель LVL-бруса в Европе.

По словам господина Кызласова, за несколько дней до сообщения о выходе руководство компании на Урале были проведены рабочие совещания, посвященные деятельности генподрядчика на участке резидента. «Сейчас этот процесс заморожен и для директора "СТОД-Урал" эта ситуация также неожиданна. Были инициированы встречи с владельцами компании. Но, официальной информации о причинах от резидента мы не получали. Однозначно могу сказать, что лежат они вне зоны влияния ОЭЗ и региона»,— рассказал Артемий Кызласов.

Он отметил, что для получения или снятия статуса резидента, необходимо пройти «определенные процессуальные процедуры». «Возможно, будет поставлена точка, а, возможно, проект будет продолжен. У меня пока нет уверенности ни в одном из вариантов»,— добавил глава ОЭЗ.

Сейчас у «Титановой долины» 14 резидентов. Она имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). В октябре «Титановая долина» получила положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию по строительству железнодорожной инфраструктуры в Верхней Салде. Предполагается, что будет построено два пути — для приема-отправки грузов длинной 2 км и вытяжного длинной 0,5 км. Кроме того, запланировано строительство служебно-бытового корпуса, постов обогрева монтеров пути, поста КТСМ и других объектов.

О новых производствах в ОЭЗ — в материале «В “Титановую долину” заглянули трое»

Татьяна Дрогаева