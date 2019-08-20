«Титановую долину» освобождают

Свердловский арбитражный суд удовлетворил иск регионального министерства инвестиций и развития об исключении ООО «Уральский оптический завод» из числа резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». По результатам проверки Минэкономразвития РФ, завод не исполнил условия договора — не создал производство. Суд обязал предприятие выплатить неустойку 5 млн руб. Эксперты полагают, что успеху резидентов в особых экономических зонах мешает сложная ситуация в стране, которая не способствует инвестициям.



Согласно материалам дела, ООО «Уральский оптический завод» в октябре 2012 года подписало соглашение с Министерством экономического развития РФ и «Титановой долиной» о создании производства оптического волокна на территории ОЭЗ. Инвестиции предприятия должны были составить более 474,9 млн руб. Соглашение было заключено до 22 декабря 2030 года.

По результатам проверки, проведенной Минэкономразвития России летом 2014 года, завод не вел промышленно-производственную деятельность, не вкладывал инвестиции, а также не заключил договор аренды земельного участка в «Титановой долине». Резиденту направили уведомление об устранении нарушений, однако повторная внеплановая проверка в 2016 году установила, что ничего не изменилось. 28 мая 2019 года министерство инвестиций и развития Свердловской области подало иск к ООО «Уральский оптический завод» с требованием расторгнуть договор и выплатить штраф 5 млн руб. Суд иск удовлетворил. Телефоны ООО «Уральский оптический завод», указанные в «СПАРК-Интерфакс», не отвечали.

ОЭЗ «Титановая долина» создана в 2010 году в Верхнесалдинском городском округе. Приоритетные отрасли — производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. 100%-ным акционером ОЭЗ является правительство Свердловской области. Общий объем инвестиций до 2031 года должен составить 64,5 млрд руб., из них 54,3 млрд руб. — инвестиции резидентов. «Титановая долина» имеет две площадки: «Салда» (была построена на территории Верхней Салды и запущена в декабре 2010 года) и «Уктус» (расположена на территории екатеринбургского аэродрома Уктус и функционирует с августа 2018 года).

«С момента запуска в эксплуатацию “Титановой долины” были расторгнуты соглашений с пятью резидентами. Причиной расторжения выступило неисполнение ими обязательств»,— отметили в пресс-службе ОЭЗ. Например, в октябре 2017 года статуса резидента лишилось ООО «Праксайр Титановая долина», планировавшее за пять лет инвестировать в проект газозаправочной станции 235 млн руб. Кроме того, суд в декабре 2017 года расторг договор с ООО «Стройдизель-Композит». Согласно материалам дела, предприятие должно было заниматься производством наноструктурных композитных стеклопластиковых труб и инвестировать более 1,7 млрд руб.

Сегодня статус резидента имеет 14 предприятий, в том числе ООО «Уральский оптический завод», по которому решение суда еще не вступило в силу. Десять компаний расположены на площадке «Салда», в частности, Ural Boeing Manufacturing, и четыре, включая Уральский завод гражданской авиации, — на «Уктусе». «Сейчас мы находимся на стадии проработки и согласования бизнес-планов с четырьмя инвесторами, с которыми подписаны соглашения о намерениях»,— сообщили в пресс-службе «Титановой долины».

По мнению экспертов, успеху резидентов ОЭЗ мешает сложная экономическая ситуация в стране. «Успешных российских особых экономических зон очень мало. Их были десятки, а успешная лишь одна — ОЭЗ “Алабуга” в Татарстане»,— считает директор региональных программ Независимого института соцполитики Наталья Зубареич. По ее словам, ОЭЗ «Титановая долина» создавалась для нужд корпорации «ВСМПО-Ависма», чтобы «смягчить налоговое бремя». «Экономическая ситуация в России не способствует инвестициям. Даже особые экономические зоны, где с налогами полегче, не снимают общие риски инвестирования. В стране слишком плохие институциональные условия»,— добавила госпожа Зубаревич.

Анастасия Реутова