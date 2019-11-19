Минсельхоз получил право регулировать рынок дикоросов

Минсельхоз России получит полномочия по регулированию рынка дикоросов, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Теперь министерство сможет регулировать рынок ягод, орехов, грибов, семян и лекарственных растений.

Напомним, в июле 2019 года Минсельхоз разработал проект, в котором предложило передать ему право на регулирование дикоросов. Позднее в ведомстве заверили, что не планируют ограничивать сам сбор диких ягод и грибов, но повысить качество и эффективность регулирования рынка.