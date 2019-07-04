Минсельхоз не планирует ограничивать сбор диких грибов и ягод

Минсельхоз утверждает, что не планирует вводить ограничения на сбор гражданами и предприятиями дикорастущих грибов и ягод. В ведомстве подчеркнули, что перед отечественным сельским хозяйством поставлена задача нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции. По данным министерства, Россия обладает значительными запасами дикорастущего сырья (около 8,5 млн т в год), но «на настоящий момент они используются всего на 6%».

«Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки»,— приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока. Необходимость регулировать сбор в проекте постановления объяснялась тем, что сбор и сфера переработки дикорастущих растений — это «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста».

О том, как в России зарабатывают на дикоросе, раньше считавшемся сорняком, читайте в материале «Иван-чай не дурак».