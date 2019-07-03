Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока. Проект постановления правительства опубликован на портале правовых инициатив для дальнейшего общественного обсуждения.

Необходимость регулировать сбор Минсельхоз обуславливает тем, что сбор и сфера переработки дикорастущих растений — это «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста». Также в министерстве отметили, что продукция на основе дикоросов имеет высокий экспортный потенциал.

О том, как в России зарабатывают на дикоросе, раньше считавшемся сорняком, читайте в материале «Иван-чай не дурак».