Число задержанных на протестах в Тбилиси выросло до 37

МВД Грузии заявило о 37 задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси. Ранее сообщалось о 18. Людей задержали за неповиновение полиции и хулиганство. Протесты проходили перед зданием парламента. Для разгона беспорядков силовики применили водяные пушки.

Своими действиями протестующие давали понять, что планируют остаться у парламента надолго. Они ставили палатки, возводили баррикады из мешков с песком и бетонных блоков, привезли бочки, в которых можно жечь дрова для обогрева.

Недовольство людей вызвало то, что власти не выполнили обещание внести поправку в конституцию о проведении парламентских выборов в 2020 году по партийным спискам, а не по смешанной системе. Они потребовали отставки правительства. По данным МВД, в акции у здания парламента участвовало 5,5 тыс. человек.

О протестах — в публикации “Ъ” «Мирный протест вышел за рамки закона».