Производство ждет спроса от государства

В октябре годовые темпы роста промпроизводства замедлились до 3% с 2,6% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата. Драйвером роста выпуска остается обработка — хотя устойчиво растут лишь химическое и пищевое производства. Среднемесячные темпы роста промпроизводства с учетом сезонности в январе—октябре 2019 года составили 0,3%, как и год назад, октябрь также не внес в них изменений. Промышленность пока так и не дождалась поддержки со стороны бюджетных расходов, первая оценка деловой активности обработки в ноябре 2019-го оказалась худшей с начала 2016 года.

Замедление темпов роста промпроизводства с 3% в сентябре до 2,6% в октябре 2019 года произошло на фоне высокой базы октября 2018 года (тогда рост составлял 3,7%). Причины — «более раннее, чем в 2018 году, начало отопительного сезона и большее число календарных дней в октябре, чем в сентябре»,— поясняют в Росстате. В аналитической записке Минэкономики говорится: основной вклад в рост промышленности, как и в предыдущие месяцы, внесла обработка — 2 процентных пункта (п. п.) в октябре — а вклад добычи полезных ископаемых продолжил сокращаться (до 0,3 п. п.) на фоне продолжения действия соглашения ОПЕК+ и относительно теплой погоды в Европе. Показатели же обработки улучшались прежде всего за счет ускоренного роста выпуска кокса и нефтепродуктов (плюс 6,8% в октябре против минус 0,7% в сентябре).

«Увеличение годовых темпов роста выпуска нефтеперерабатывающей отрасли в октябре носило компенсирующий характер после падения в летние месяцы и связано с окончанием модернизации на ряде крупных заводов-производителей»,— поясняют в министерстве.

Среди устойчиво растущих в последние годы отраслей обработки — химические производства (плюс 8,1% в октябре) и пищевая промышленность (плюс 4,9%), результаты октября в них обеспечил выпуск удобрений, лекарств и переработка хорошего урожая. Позитив демонстрировала и часть инвестиционных отраслей — выпуск готовых металлических изделий (рост на 13,6%) и машиностроение (5,8%). Однако их влияние на общие темпы роста промышленности невелико — их доля в выпуске составляет менее 5%, отмечают экономисты ING.

Хотя с учетом сезонности Росстат фиксирует ускорение месячной динамики промпроизводства — с минус 0,1% в сентябре до плюс 0,3% в октябре, октябрьский показатель остается на уровне среднемесячных темпов роста как за десять месяцев 2019 года, так и за тот же период 2018 года.

Дмитрий Полевой из РФПИ считает, что действие соглашения ОПЕК+ будет оказывать давление на промышленность до конца года — но смягчение политики ЦБ, рост расходов бюджета, восстановление внутреннего спроса и стабилизация экспортных заказов должны ее поддержать.

Впрочем, на данных октября влияния бюджетных расходов на выпуск не наблюдается. Дмитрий Долгин из ING, в свою очередь, отмечает, что годовые темпы роста расходов бюджета должны ускориться с 7% годовых в январе—октябре до 18% в ноябре—декабре — но пока непонятно, хватит ли этого для поддержки промышленности. Первые же результаты конъюнктурных исследований обработки в ноябре ИЭП им. Егора Гайдара свидетельствуют о снижении индекса промышленного оптимизма до худших значений начала 2016 года. «После достаточно приличного по меркам давно текущей стагнации октябрьского роста промпроизводства в ноябре промышленность, похоже, решила отказаться от увеличения выпуска и может перейти к его сокращению. Такой вариант развития событий совершенно логичен в условиях роста неудовлетворенности спросом — доля ответов "ниже нормы" достигла 42%, что является семимесячным максимумом такого рода оценок»,— заключают в ИЭПе.

Алексей Шаповалов