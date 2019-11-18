Бабича включили в рабочую группу Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин включил первого заместителя министра экономики и экс-посла в Белоруссии Михаила Бабича в рабочую группу Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Михаил Бабич стал чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии в конце 2018 года, но ушел с должности в апреле 2019-го. Как сообщали источники “Ъ”, президент Белоруссии Александр Лукашенко лично просил Владимира Путина об отставке господина Бабича. После этого Михаил Бабич получил должность в Минэкономики. До этого этого он уже работал в ведомстве в 2003 году, тогда он был помощником министра. В конце того же года его избрали в Госдуму, и Михаил Бабич пробыл там два срока. Затем он стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе (2011–2018).

О возвращении чиновника в министерство — в публикации “Ъ FM” «Михаил Бабич усилил Минэкономразвития».