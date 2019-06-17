Михаил Бабич усилил Минэкономразвития

Михаил Бабич продолжит карьеру в Минэкономразвития: бывший посол России в Белоруссии назначен замглавы экономического ведомства. Указ подписал премьер Дмитрий Медведев. Руководитель Минэка Максим Орешкин в своем Instagram опубликовал фотографию с господином Бабичем, сопроводив ее подписью «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией». В конце апреля Михаил Бабич был отозван с должности посла России Белоруссии, где отметился словесными пикировками с местным МИДом.

Подробности политической биографии нового замминистра — в справке «Коммерсантъ FM».

Михаил Бабич уже работал в Минэкономразвития в 2003-м в качестве помощника министра, правда, в конце того же года он избрался в Госдуму и провел в парламенте два срока. Из депутатского кресла господин Бабич переместился на должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Летом 2016-го его назначили послом на Украине, однако Киев отказал ему в агремане из-за причастности дипломата к военным и силовым структурам. В 2018-м Бабич стал чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии. Это назначение совпало с активизацией Москвой курса на более глубокую интеграцию с соседней страной. Дипломат регулярно ездил по Белоруссии, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с оппозицией. Такая активность не понравилась Минску, в частности, в МИДе страны Бабича называли «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», который «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством». По данным «Ъ», отставка Бабича стала результатом личных обращений Александра Лукашенко к Владимиру Путину.

Как воспринимать новое назначение Михаила Бабича? В Кремле не согласились с тем, что переход в Минэкономразвития — это понижение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что бывший посол займется делом, в котором имеет высокую компетенцию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: Здесь нет никаких противоречий. Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой, координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным. Мы знаем, что у него достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения интеграционных процессов.

Между тем, министр экономического развития Максим Орешкин возглавляет с российской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции с Белоруссией. Назначение господина Бабича замглавы ведомства посылает Минску сигнал о том, что Москва не отказывается от планов по сближению, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Александр Шатилов. В целом, он полагает, что в Кремле действительно остались довольны работой дипломата: «Он выполнил определенную миссию, прежде всего, в плане давления на белорусское руководство. Сейчас, не взирая иногда на довольно громкие заявления, Минск в целом стал более договороспособным. Поэтому, мне кажется, Михаила Бабича разменяли на определенное потепление отношений с Белоруссией.

Его интеграция в Министерство экономического развития больше связана с внешнеполитической конъюнктурой, чем с внутриполитической кадровой, аппаратной.

Здесь его задача — взять под свой контроль направления, связанные с присутствием России в странах СНГ, проанализировать различного рода соглашения, подписанные как в рамках Евразийского экономического союза, так и двусторонние, и провести аудит того, что выполняется в рамках этих документов, а что нет. При этом косвенно все равно Бабич будет влиять на взаимоотношения Москвы и Минска и станет таким злым следователем для белорусского руководства».

Впрочем, источник «Ведомостей», близкий к Минэкономразвития, уточняет, что помимо связей с СНГ, Михаил Бабич будет курировать взаимодействие с российскими регионами. Политолог Аббас Галлямов считает именно это направление главным в новой работе бывшего посла: «Ключевая часть истории — это как раз отношения с регионами. Главная проблема в стране сейчас с экономикой. Президент Владимир Путин это прекрасно понимает, поэтому экономический блок стал приоритетным. Ключевая проблема в экономике — это нищающие регионы. Нацпроекты, уже известно, реализуются плохо, проблем там много. И Михаилу Бабичу как раз этот региональный блок и отдали. Поэтому, несмотря на то, что формально он в статусе проиграл, но оказался на острие.

Он может стать инструментом давления на регионы или лоббистом их интересов в федеральном центре с тем, чтобы госполитику в отношении субъектов изменить.

Нынешняя модель сверхцентрализованная и неработоспособная. И я совершенно не исключаю, что Бабич выступит инициатором раскручивания гаек».

Ранее направление СНГ в Минэкономразвития курировал бывший глава ВЭБа Сергей Горьков. В апреле этого года его назначили директором «Росгеологии».

Григорий Колганов