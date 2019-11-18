«Яндекс» рассказал об обсуждавшихся вариантах реструктуризации

Перед запуском процесса реструктуризации Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») создала специальный комитет при совете директоров, который занимался разработкой структуры управления компанией, говорится в материалах компании. В документе отмечено, что «Яндекс» привлек банк Goldman Sachs в качестве консультанта.

Согласно материалам, в комитет вошли председатель совета директоров Джон Бойнтон, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин, а также американские и голландские юрисконсультанты. Они разрабатывали варианты изменения структуры управления, способные увеличить рост бизнеса и долгосрочную преемственность.

В ходе работы спецкомитет пришел к выводу, что в России компании следует осуществлять надзор за некоторыми стратегически чувствительными аспектами работы «Яндекса». Таким образом, комитет предложил следующие альтернативы:

выпуск новой «золотой акции»;

выход из американской биржи NASDAQ и переход на Московскую биржу в качестве основного торгового рынка;

выпуск суперголосующих акций для россиян;

реализация китайской структуры типа VIE, которая бы разделяла экономические права и права голоса по признаку национальности;

объединение с другой российской технологической компанией;

реструктуризация Yandex для выделения стратегически важных частей бизнеса в России, а также создание совместного предприятия с партнерами из России;

предложение о выкупе большей части акций Yandex российским инвесторам и пенсионным фондам;

обратный выкуп акций для снижения иностранного участия;

сохранение существующей структуры компании до того, как будут внесены новые нормативные акты.

После сообщений об изменении структуры управления акции «Яндекса» продолжают рост. Ранее они обновили максимум за два месяца на Московской бирже. По состоянию на 18:50 стоимость бумаг поднялась на 11,28% до 2523,4 за акцию.

Напомним, сегодня «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. В структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" обновит "золотую акцию"».