«Яндекс» рассказал об обсуждавшихся вариантах реструктуризации

Перед запуском процесса реструктуризации Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») создала специальный комитет при совете директоров, который занимался разработкой структуры управления компанией, говорится в материалах компании. В документе отмечено, что «Яндекс» привлек банк Goldman Sachs в качестве консультанта.
Согласно материалам, в комитет вошли председатель совета директоров Джон Бойнтон, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин, а также американские и голландские юрисконсультанты. Они разрабатывали варианты изменения структуры управления, способные увеличить рост бизнеса и долгосрочную преемственность.
В ходе работы спецкомитет пришел к выводу, что в России компании следует осуществлять надзор за некоторыми стратегически чувствительными аспектами работы «Яндекса». Таким образом, комитет предложил следующие альтернативы:
После сообщений об изменении структуры управления акции «Яндекса» продолжают рост. Ранее они обновили максимум за два месяца на Московской бирже. По состоянию на 18:50 стоимость бумаг поднялась на 11,28% до 2523,4 за акцию.
Напомним, сегодня «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. В структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" обновит "золотую акцию"».
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