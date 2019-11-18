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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник. По словам собеседников издания, это может быть связано с приходом нового руководителя ведомства — бывшего начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова (он занял эту должность в октябре).

Информацию о том, что Валерий Максименко написал рапорт, подтвердили источники РБК и “Ъ”. По словам источника “Ъ”, в последнее время Валерий Максименко большую часть времени не появлялся на работе: был то на больничном, то в отпуске.

Ранее Валерий Максименко сообщил, что больше не будет давать устные комментарии СМИ, а запросы нужно будет направлять в ведомство в письменном виде. Господин Максименко при этом сказал, что изменение формата — «это по большому счету к лучшему», поскольку иногда от стыда за коллег он не знает, как комментировать ту или иную ситуацию. Он выражал надежду, что ФСИН останется открытым для СМИ.

Напомним, в октябре ФСИН возглавил Александр Калашников, поскольку его предшественник Геннадий Корниенко уволился с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет.

О его отставке читайте в материале “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст».

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