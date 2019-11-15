Замглавы ФСИН не будет давать комментариев из-за стыда за преступления коллег

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко больше не будет давать комментарии СМИ. Все запросы журналистам нужно будет направлять письменно в пресс-службу ФСИН.

«Лично я комментариев давать больше не буду, но это не от неуважения к вам. Просто у нас меняется формат работы — теперь по всем интересующим вас вопросам вы обращайтесь, пожалуйста, письменно в нашу пресс-службу»,— сказал господин Максименко радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что письменный ответ на запрос будет направлен в течение семи дней.

Замдиректора ведомства считает, что «изменение формата — это по большому счету к лучшему». Он отметил, что от стыда иногда не знает, как комментировать новости о действиях некоторых сотрудников ведомства. «Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться»,— сказал господин Максименко.

Он также выразил уверенность, что ведомство останется открытым для СМИ, а новый формат не говорит о сокрытии какой-либо информации. «Будем готовы ответить всегда на любые, пусть даже и не совсем приятные и удобные для нас, вопросы»,— заверил он. При этом замдиректора ФСИН выразил благодарность всем журналистам.

Напомним, в октябре директором ФСИН стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Предыдущий глава ведомства Геннадий Корниенко уволился с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении 30 сентября.

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Подробнее об отставке — в материале “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст».