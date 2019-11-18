Для фигурантов дела о теракте в петербургском метро запросили пожизненные сроки

В Санкт-Петербурге на заседании Второго Западного окружного военного суда прокурор Надежда Тихонова запросила от восьми лет колонии общего и строгого режима до пожизненного заключения для одиннадцати фигурантов дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-СПб” из зала суда.

В частности, пожизненный срок и штраф в размере 1 млн рублей каждому прокуратура просит для четверых обвиняемых: Аброра Азимова, Акрама Азимова, Мухамадюсупа Эрматова и Ибрагимжона Эрматова.

Другим фигурантам дела запрошены следующие сроки: Ортикову — 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Мирзаалимову —27 лет лишения свободы, Махмудову — 27 лет лишения свободы строгого режима, Хакимову — 27 лет лишения свободы строгого режима, Эргашеву — 27 лет лишения свободы строго режима, Муидинову — 27 лет строгого режима.

«Общественная значимость преступления не просто велика, она колоссальна. Вряд ли что-то может превзойти по степени устрашения и жестокости, чем террористический акт»,— заявила в прениях госовбинитель. По словам госпожи Тихоновой, мотивом организации терактов стало негативное отношение членов террористической группировки к политике России в отношении Сирии.

Отметим, что во время судебного заседания обвиняемая Шохиста Каримова упала в обморок. Судья объявил перерыв на 30 минут.

Как сообщал “Ъ-СПб”, 11 фигурантов обвиняются в участии в террористическом сообществе, содействии террористической деятельности и незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств. Все фигуранты уголовного дела вину не признают, некоторые из них заявляли о пытках.

Марина Царева