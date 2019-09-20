От бомбы отказались

Московский окружной военный суд (МОВС) на выездном заседании в Санкт-Петербурге продолжил допрос обвиняемых по делу о теракте в метро, произошедшем в апреле 2017 года. Накануне брат одного из главных фигурантов Акрам Азимов вновь рассказал о пытках в ФСБ и давлении при допросе в Следственном комитете России: в показаниях, данных на стадии следствия, Акрам Азимов подробно рассказывал о связях своего брата Аброра с террористами.

Вчера на заседании в Ленинградском окружном военном суде прокурор Надежда Тихонова в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными на стадии следствия и в суде, зачитала материалы дела, где Акрам Азимов допрашивался в качестве подозреваемого, а затем обвиняемого после своего задержания в апреле 2017 года. Согласно обвинительному заключению братья Аброр и Акрам Азимовы отвечали за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств. Кроме того, обвинение считает, что Акрам Азимов был посредником, через которого смертник Акбаржон Джалилов получал финансирование.

На стадии следствия Акрам Азимов рассказывал, что впервые побывал на Украине в 2000 году, с 2005 года жил у дяди в Одессе, там пытался заниматься предпринимательством — покупал одежду на рынке по оптовым ценам, продавая ее в другом месте этого же рынка по розничной. Однако прибыли не было, и заниматься этим он перестал. В Россию приехал в 2015 году.

Когда произошел теракт, Акрам Азимов понял, что он способствовал передаче денег террористам, и начал скрываться от правоохранительных органов. На стадии следствия он рассказывал, что в марте 2017 года передавал своему брату, который занимался всеми документами, $2500, а в целом деньги для перечисления в Турцию (предполагаемый вербовщик находился в Стамбуле.— “Ъ”) у них были после продажи дома во Владимирской области. «Сейчас я понимаю, что мы помогли в подготовке теракта. Я не готов был умирать за эту веру, выполнял поверхностные поручения, не вникал глубоко»,— пояснял на стадии следствия Акрам Азимов.

По официальной версии, его задержали 19 апреля 2017 года на автобусной остановке в Москве. При себе у него нашли гранату. На стадии следствия Акрам Азимов утверждал, что нашел ее в лесу. Объяснить, почему от нее не избавился, не мог. Такие показания он давал до момента, пока не заключил соглашение с адвокатом — до этого все его защитники были по назначению.

Сейчас Акрам Азимов утверждает, что 12 апреля он лег в больницу в Киргизии с хроническим гайморитом, а через три дня неизвестные в гражданской одежде вывели его из больницы и повезли в аэропорт. После приземления самолета в Москве, по словам Азимова, его вывели через черный ход и посадили в машину, а по приезде на место спустили в подвал, заставили раздеться и приковали наручниками к трубе. «В течение четыре дней меня пытали и заставляли давать показания против себя и своего брата,— рассказал Азимов в суде.— Люди в масках спрашивали, где мой брат, люблю ли я его. На третий день вошел мужчина, сказал, что это только десять процентов, сказал, что вставит мне дубинку в задний проход, и просил снять штаны, после чего я сказал, что все скажу». По уверению Акрама Азимова, его заставили буквально выучить текст того, что он должен будет сказать на допросе в СКР. «И в протоколе этого не отметили?» — уточняла прокурор. Акрам Азимов пояснил, что он боялся это сделать. На слова обвиняемого гособвинитель ответила риторической фразой: «Если бы следствие ждало от всех признания, оно бы ни одного дела в суд не направило».

В планах у суда был допрос и Аброра Азимова, однако адвокат обвиняемой Шохисты Каримовой заявил ходатайство о прекращении уголовного преследовании, в котором утверждал: в материалах дела, которые были направлены в суд, нет постановления о возбуждении уголовного дела под номером, указанным в обвинительном заключении. «Уголовное преследование, осуществляемое в нарушение процессуальных норм, установленных законами Российской Федерации, является незаконным и ничтожным по своей правовой сути»,— заявил Виктор Дроздов. Прокурор сказала, что дело по факту взрыва было возбуждено с одним номером, а позднее ему был присвоен новый номер, где зашифрован код подразделения, в производство которого дело перешло, пояснив, что это стандартная процедура. Тройка судей ходатайство адвоката отклонила.

Взрыв в Петербургском метрополитене, напомним, прогремел два года назад, 3 апреля, в третьем вагоне электропоезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». В результате взрыва 15 человек погибли, а 67 получили ранения различной степени тяжести. Дело слушается тройкой судей МОВСа почти полгода. Обвинение уже закончило представлять доказательства, а показания в суде дали все фигуранты, за исключением Аброра Азимова. Все они вину не признают, большинство заявляет о пытках.

Марина Царева