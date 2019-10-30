Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро продлили арест

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге на три месяца продлил меру пресечения 11 обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро. В СИЗО они пробудут до 12 февраля 2020 года, передает корреспондент “Ъ-СПб”.

Адвокаты фигурантов возражали против продления меры пресечения, заявляя, что стадия судебного следствия по делу завершена. При этом суд второй раз не смог приступить к судебным прениям из-за болезни одного из представителей стороны защиты

Напомним, что обвиняемые содержатся под стражей с весны 2017 года. Одна из них, Шохиста Каримова, в ходе судебного заседания заявила, что «судебный процесс затягивается, и я не знаю, по каким причинам. Невиновную женщину держат, ваша честь. Это издевательство над человеческой жизнью. У меня сил больше нет»,— сказала она. По словам ее адвоката Виктора Дроздова, у его подзащитной произошел нервный срыв, а при доставлении в суд Шохиста Каримова упала и травмировала спину.

Дело в отношении одиннадцати фигурантов 2-й Западный окружной военный суд (бывший Московский окружной военный суд) слушал на протяжении полугода на выездных заседаниях в 1 Западном окружном военном суде (бывший Ленинградский окружной военный суд) в Санкт-Петербурге. Никто из обвиняемых своей вины не признает, трое заявляли о пытках в «секретной тюрьме ФСБ».

Марина Царева