Развязку возле «Экспофорума» планируют построить к саммиту БРИКС

Губернаторская поправка к проекту бюджету Петербурга на 2020 год предусматривает выделение 724,99 млн рублей на строительство транспортной развязки возле «Экспофорума», в районе реки Пулковки. Об этом заявил вице- губернатор города Евгений Елин.

По его словам, развязку придется строить «в достаточно пожарном порядке», чтобы город мог провести саммит БРИКС. Как сообщает «Фонтанка.ру», финансировать строительство объекта предполагается за счет средств, которые раньше планировалось потратить на приобретение объектов недвижимости.

Развязку возле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Пушкинском районе Петербурга предполагалось построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако строительство было остановлено из-за обнаруженных в ходе работ человеческих останков. Проект решили скорректировать — Смольный объявил новый конкурс на подготовку проектной документации по планировке территории для размещения объекта возле реки Пулковки, причем саму развязку предполагалось начать строить летом 2019 года. Но так как приемлемого варианта трассировки развязки найдено не было, от планов по ее строительству власти города отказались.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран БРИКС принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства добавил, что встреча саммита БРИКС в 2020 состоится в Петербурге и пройдет в июле.