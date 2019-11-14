Владимир Путин пригласил лидеров стран БРИКС на ПМЭФ

Президент Владимир Путин пригласил лидеров стран БРИКС принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

ПМЭФ в будущем году пройдет в период с 3 по 6 июня. Об этом заявил президент РФ в ходе закрытия Делового форума БРИКС в Бразилии, сообщает ПРАЙМ. Глава РФ добавил, что встреча саммита БРИКС в 2020 состоится в Петербурге в июле.

Напомним, ПМЭФ -2019 прошел в первых числах июня. Участниками ПМЭФ-2019 стали более 19 тыс человек из 145 стран. В ходе форума были подписаны 745 соглашений на 3,3 трлн руб.При этом Петербург заключил 27 соглашений на общую сумму 182,4 млрд руб., а Ленинградская область — на сумму около 1 трлн рублей.