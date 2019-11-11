«Соловей» поделится репертуаром с «Каро»

Репертуар «Соловья» после его закрытия начнут показывать в других кинотеатрах Москвы. Соглашение с владельцами киноцентра подписала сеть «Каро». Там обещали сохранить ценовую политику и не повышать цены на билеты. Киноцентр на Красной Пресне прекратит работу 2 декабря. Его афиша включает как премьеры, так и ленты, которые были в основном прокате несколько лет назад. Удастся ли найти в Москве замену «Соловью»? И выгодно ли браться за такой проект? Об этом — Владислав Викторов, Анна Пестерева и Анна Никитина.

«Соловей» — самый большой кинотеатр в Восточной Европе. А еще на его счету почти 200 рекордов по продолжительности проката. Например, лента «Амели» не сходила с экранов больше трех лет. А «Отель “Гранд Будапешт”» собрал рекордные 15 млн руб. с одного кинотеатра. Подбирается репертуар киноцентра на Красной Пресне по особой формуле: главное место отводится предпочтениям зрителей. Фильм остается в прокате до тех пор, пока на сеансы приходят не меньше 15 человек. Некоторые картины быстро исчезают из репертуара, другие задерживаются на несколько месяцев или даже лет. Зритель, что называется, голосовал за них рублем. Такой подход для России уникален, и хорошо, что с закрытием «Соловья» его удастся сохранить, считает киновед Станислав Ростоцкий: «Там была возможность посмотреть уже прошедшие картины — это было настоящей европейской традицией московского кинопроката. Были прецеденты, когда фильмы шли больше года, пусть и одним сеансом. Это хорошо, если наработки киноцентров перенесутся куда-то еще, абсолютно неважно, какое название будет за этим стоять».

Новая программа, основанная на опыте «Соловья», появится в январе сразу в четырех кинотеатрах сети «Каро». Там приобрели право использовать известный бренд даже после закрытия киноцентра. Флагманом проекта станет кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. По данным администрации «Соловья», ежегодно им удавалось продавать более 1,5 млн билетов. Руководство «Каро» делает правильный ход, когда пытается получить аудиторию одного из своих бывших конкурентов, уверен генеральный директор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Это, прежде всего, имиджевая история. О возможности заработать в рамках подобных проектов речи не идет. Это столь мизерная прибавка к общей выручке, что она будет практически незаметна. В данном случае мы говорим об имидже, статусе и возможности заявить о себе на рынке, как о сети номер один в стране. Самое главное, что важно для “Каро”, — привлечь аудиторию на длительный срок».

Сеть «Каро» — четвертая по величине в России и включает в себя 32 кинотеатра. За прошлый год выручка компании составила почти 5 млрд руб., билеты на сеансы купили больше 11 млн человек. Компания заточена на получение прибыли, поэтому наивно рассчитывать, что там удастся полностью воссоздать репертуар «Соловья», считает президент кинокомпании Czar Pictures Александр Изотов. Для сравнения: в «Октябре» под арт-хаусное кино и ленты, которые идут в прокате несколько месяцев, предлагают выделить два зала. В киноцентре на Красной Пресне прокат шел сразу на 24 площадках. «Мне кажется, из этой затеи не выйдет ничего интересного. Это чисто информационная история.

Сделать так, чтобы в сети “Каро” не только в Москве, но и в других регионах узнавали “Соловей” — это некая утопия.

Но поклонникам киноцентра может быть приятно. Как это сохранить в рамках реальной сети, в которой смотрят мейнстримное кино, не очень понятно»,— говорит Изотов.

Кинотеатр «Соловей» за годы работы стал настоящей московской достопримечательностью. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за его сохранение выступили более 100 тыс. человек. С его закрытием у остальных игроков на столичном кинорынке появился шанс заполучить звание всенародно любимца. И борьба между крупными киносетями за это, похоже, только начинается.

О закрытии «Соловья» стало известно в прошлом году, когда московская мэрия согласовала строительство жилого комплекса на его месте. Против закрытия киноцентра выступал и министр культуры Владимир Мединский. Но главный архитектор столицы Сергей Кузнецов настаивал, что строительство комплекса на месте «Соловья» полностью законно.