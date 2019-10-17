На «Соловья» не нашлось интересантов

У киноцентра «Соловей» все больше перспектив на снос, хотя объект даже никто не купил: “Ъ FM” выяснил, как может сложиться судьба знаменитого здания на Красной Пресне. Им так и не заинтересовались девелоперы, но владелец готов начать работы самостоятельно. У собственника «Соловья» до сих пор есть разрешение на строительство апарт-комплекса на его месте. И он намерен им воспользоваться: арендаторы киноцентра ранее сообщили “Ъ FM” о планах покинуть здание накануне его закрытия. Что грозит «Соловью»? И зачем его сносить, если девелоперам объект неинтересен? Об этом — Иван Корякин.

«Соловей» пытаются продать последние лет десять. Градостроительный план земельного участка на Дружинниковской, 15 выдали еще в 2010-м. Тогда же, видимо, и появился проект апарт-комплекса на 80 тыс. кв. м. С этими бумагами владельцы киноцентра ходили по девелоперам, пока, наконец, не заинтересовали группу ПИК Сергея Гордеева. Все складывалось неплохо, было выдано разрешение на строительство, но осенью прошлого года в соцсетях появились сканы проекта 22-этажного здания — оно напоминало далеко не лучший образец лужковского стиля. Любители архитектуры и кино так оскорбились проектом, что вышли на митинг.

Как в Москве прошел митинг против сноса кинотеатра «Соловей» Читать далее

После этого уже Сергей Гордеев вышел из сделки. Журналисты писали, что на фоне протестов в Кунцево он не захотел получать еще один проблемный актив. И вот, спустя год арендаторы «Соловья», как выяснил “Ъ FM”, стали паковать вещи. А Мосгосстройнадзор подтвердил: разрешение на строительство нового объекта все еще на руках у владельца. И чтобы документ не «сгорел», ему надо что-то делать, говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович: «Чтобы все наработки реализовать до истечения сроков в максимальной степени, собственнику, конечно, нужно что-то начинать делать. Продление разрешений существенно менее затруднено в случае, если на площадке действительно проводятся работы в соответствии с выданными документами».

Хотя извещение о начале строительных работ в мэрию не поступало — там советуют обращаться к застройщику. С этим проблемы, потому что его, видимо, и нет. По крайней мере, после группы ПИК никто из инвесторов не интересовался «Соловьем», отмечают собеседники “Ъ FM”. Да и строительство заявленного комплекса там может обойтись в 6-8 млрд руб., что довольно много для не самого привлекательного объекта. Но все же трудно поверить, что такая сума найдется у малоизвестного владельца «Соловья», и он все построит сам. Скорее всего, у проекта все же есть инвестор, предполагает директор департамента консалтинга CBRE Александр Копылов:

«Объект слишком привлекательный. Он может представлять интерес для очень многих, учитывая его местоположение и то, почем там может продаваться конечный продукт.

Поэтому, скорее всего, в силу того, что идея снести или застроить вызвала большой шум, просто кто-то ждет, пока он спокойно закроется, потом начнут вести работы по демонтажу. В какой-то момент мы в итоге узнаем, кому это все принадлежит и кто за этим стоит».

Другое дело, что разрешение на строительство выдавалось на морально устаревший 22-этажный апарт-комплекс. Это и могло отпугивать потенциальных девелоперов. Хотя внешний вид не так уж и важен. Можно и отклониться от старого проекта, заявил гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский: «Если проходят слушания, если получают ГПЗУ, если возможность застройки позволяет, если тип этой застройки разрешается конкретно в этом местоположении, то можно построить что угодно.

А если есть еще и политическая воля, так хоть высотку можно построить в 100 этажей».

Но есть еще один вариант — владелец «Соловья» может просто его снести. Так ему не придется тратить деньги на эксплуатацию и налоги. А найти покупателя земли, где когда-то был киноцентр, будет значительно проще.

Менее чем за год петиция в защиту киноцентра «Соловей» набрала 100 тыс. подписей. Столько же человек проголосовали против «закона Димы Яковлева» в 2013 году.