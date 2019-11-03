ТАСС: девять человек проверяют из-за убийства начальника Центра «Э» по Ингушетии

Полиция проверяет девять человек на причастность к убийству руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Злоумышленник произвел контрольные выстрелы в головы, преступление имеет признаки заказного, добавил он.

По словам источника, Ибрагим Эльджаркиев приехал в Москву по личным делам, а приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. До этого, по данным “Ъ”, отрабатывалась версия разборок внутри ингушской диаспоры. В Ингушетии после недавнего покушения Ибрагим Эльджаркиев находился под госзащитой, однако в Москве телохранителя с ним не было.

«На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек»,— сказал источник агенства.

Накануне вечером в районе дома 2, корпус 1 на улице Академика Анохина неизвестный застрелил Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда 1988 года рождения. По информации СКР, преступник совершил не менее 10 выстрелов в мужчин. К расследованию подключился центральный аппарат СКР, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), а также подпунктам «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Подробнее о происшествии и его расследовании читайте в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».