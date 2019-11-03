Дело об убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии передали в центральный аппарат СКР

Уголовное дело об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СКР. Это нужно для «оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления». СКР утверждает, что следствие серьезно продвинулось, в частности появились приоритетные версии преступления. Какие именно — в сообщении не раскрывается.

«Уже за первые несколько часов расследования следователи СКР серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления»,— говорится в сообщении СКР.

Двойное убийство произошло вечером 2 ноября в Москве. Уголовное дело возбуждено по подпунктам «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). По данным ТАСС, на причастность к преступлению проверяют девять человек.

Подробнее о происшествии и его расследовании читайте в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».