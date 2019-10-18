Минфин поддержал законопроект о развитии виноделия в России

Минфин подготовил проект отзыва на депутатский законопроект о развитии в России виноградарства и виноделия. «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечаний при его доработке ко второму чтению»,— говорится в проекте документа, с которым ознакомился «Интерфакс».

Ранее Госдума в третьем чтении отклонила законопроект о развитии виноградарства и виноделия, внесенный группой депутатов от «Единой России». Было принято решение о разработке нового законопроекта, который рассчитан на поддержку и защиту отечественных производителей вина. В среду, 16 октября, депутаты внесли в Госдуму новую версию законопроекта.

Министерство раскритиковало норму о равном доступе к государственной поддержке как винодельческих предприятий, производящих продукцию непосредственно из винограда, так и винодельческих предприятий, производящих винодельческую продукцию из покупного виноматериала, включая импортный.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.