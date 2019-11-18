Законопроект о виноделии запрещает импорт балка

Законопроект о виноделии, который будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении 19 ноября, предполагает запрет на импорт балка — дешевого виноматериала наливом. Пока единого мнения по этой норме документа нет, рассказал в интервью газете «Известия» председатель Союза виноградарей и виноделов России и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он также высказался за введение минимальной розничной цены на вино и за отмену ряда ограничений.

«Понятно, что это первое чтение, понятно, что будут вноситься поправки, и Союз виноградарей и виноделов обсуждает эту тему. Единого мнения пока нет. Я считаю, что в интересах России в любом случае рано или поздно балк запретить. Но законодатели решат: когда это сделать, сколь срочно это нужно. Но то, что закон нацеливается на это, — большое дело»,— сказал господин Киселев.

По мнению главы Союза, эта мера может привести в краткосрочной перспективе к росту цен на вино в России. Стоимость будет снижена, если в стране будут расширены площади виноградников, налажено производство и развита более жесткая конкуренция. Он считает, что бутылка качественного вина может стоить 300 руб. По мнению Дмитрия Киселева, нужно также вводить минимальную розничную цену на вино по аналогии с шампанским, но нужно учитывать мнение Союза.

«Когда на полках магазинов стоит шампанское, которое дешевле пробки и бутылки, то это имитация шампанского. Это настоящий фальсификат. Поэтому, если мы введем минимальную розничную цену, мы таким образом сможем победить этот фальсификат. И будет выгодно производить нормальное вино»,— сказал глава Союза.

По мнению Дмитрия Киселева, небольшим винодельням нужно разрешить торговать своей продукцией по предварительному заказу. Например, по почте. Он считает, что им сложно доставлять вино в магазины.

Законопроект о виноделии в Госдуме отклонили в третьем чтении 10 октября. Новую версию документа внесли 16 октября. Его поддержал Минфин.