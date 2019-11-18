В Элисте не оценили опыт ДНР

В Элисте прошел пятый митинг за отставку главы администрации столицы Калмыкии Дмитрия Трапезникова, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики. В отличие от предыдущих, акция была согласована, но собрала меньше участников, чем митинг в конце октября. По оценкам организаторов, на площадь Победы вышло около 2 тыс. человек — 27 октября они насчитали 4 тыс. участников. В республиканской полиции затрудняются сказать, сколько людей пришло на акцию. Население Элисты составляет около 100 тыс. человек.

Жители Элисты уже больше месяца регулярно протестуют на улицах против кадровой политики избранного 8 сентября главой республики Бату Хасикова. В частности, недовольство вызывает назначение по рекомендации господина Хасикова и. о. главы Элисты Дмитрия Трапезникова, ранее занимавшего руководящие должности в самопровозглашенной ДНР. 26 сентября депутаты городского собрания Элисты поддержали назначение господина Трапезникова на должность и. о. главы Элисты. В конце сентября прошел первый митинг против господина Трапезникова, на который, по разным оценкам, пришли около 100 человек. После этого господин Хасиков выступил с видеообращением к элистинцам с просьбой поддержать нового руководителя, дать ему время проявить себя, а также отметил, что «коррупция и криминал стали главным препятствием на пути развития Элисты и республики» и «сложившаяся ситуация требует нестандартных решений». Тем не менее 1, 15 и 27 октября в Элисте прошли новые, более многочисленные митинги, среди требований их участников вновь была отставка господина Трапезникова.

В минувшую пятницу Народный хурал республики принял поправки к местному закону «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия и порядке формирования представительных органов муниципальных районов, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Республики Калмыкия», инициированные городским собранием Элисты. Согласно изменениям, главой столицы региона будет спикер собрания депутатов города, избранный из их числа. До сих пор главу города выбирали по результатам конкурса. Конкурс на пост главы администрации Элисты после задержания и отставки в мае этого года Окона Нохашкиева еще не проводился. Господин Нохашкиев занимал этот пост с июля 2016 года, в настоящее время он является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

Отметим, на прошлой неделе участница выборов главы республики, депутат Народного хурала Калмыкии Наталья Манжикова (СР) инициировала поправки, предполагающие «ценз оседлости» для главы Элисты. Претендент на пост сити-менеджера, по ее замыслу, должен на момент подачи документов на конкурс проживать в республике не менее пяти лет. Инициатива была отклонена большинством голосов. Это не помешало участникам митинга вновь потребовать немедленной отставки Дмитрия Трапезникова «как чужого для Элисты человека». Местный журналист Бадма Бюрчиев, один из организаторов акции, заявил, что если власть не выполнит требования митингующих, появятся «новые форматы протеста», не уточнив, впрочем, какие именно.

Звучали вновь и требования отставки господина Хасикова, который, с точки зрения участников, не оправдал доверия жителей республики.

Отметим, на выборах в сентябре господин Хасиков получил 82,5% поддержки при явке более 55%. Среди требований были также отмена муниципального фильтра на выборах главы республики, роспуск городского собрания Элисты и Народного хурала республики и отзыв бывшего главы республики Алексея Орлова из Совета федерации. Акция прошла спокойно, без эксцессов, задержанных не было.

Господин Хасиков продолжает поддерживать господина Трапезникова: накануне митинга он написал в Instagram, что «некоторые не успокоятся» и «поливают Дмитрия Трапезникова грязью». «Я возглавляю республику восемь месяцев (господин Хасиков стал врио главы республики 20 марта.— “Ъ”), Дмитрий Викторович вообще работает менее двух месяцев. Это слишком малый срок, чтобы ожидать глобальных перемен»,— отметил глава. Среди достижений господина Трапезникова в городе он назвал создание муниципального перевозчика, начатый ремонт лифтов в жилых домах и выявление фактов значительного завышения зарплат в некоторых бюджетных учреждениях. «Очевидно, что есть группы, которым это не нравится. Их одолевает страх, что придется отвечать. Именно они сейчас и создают видимость протестных настроений, сбивая с толку добропорядочных граждан»,— написал господин Хасиков.

Политолог Андрей Серенко не исключает, что недовольство примет новые формы — например, появится постоянная структура, объединяющая протестные движения в Элисте и способная вести «переговоры с властью от имени недовольных».

По мнению господина Серенко, протестующие боятся появления в городе, в том числе и на руководящих постах, «соратников» господина Трапезникова по ДНР. Другие опрошенные “Ъ” эксперты пока расходятся в оценках возможной «мобилизационной базы» протеста и меры участия в нем республиканских групп влияния, недовольных избранием Бату Хасикова и его кадровыми решениями.

Сергей Петунин, Саратов; Иван Тяжлов