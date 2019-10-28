Чуулгану никто не нравится

Участники несанкционированного протестного митинга в Элисте в воскресенье вновь потребовали отправить в отставку и. о. главы города Дмитрия Трапезникова и распустить избранное в сентябре этого года городское собрание депутатов как не оправдавшее доверия. Организаторами мероприятия выступили представители съезда ойрат-калмыцкого народа. По оценкам участников, мероприятие собрало около 4 тыс. человек, в полиции затруднились оценить число протестующих.

По оценкам участников, несанкционированная акция в центре Элисты против кадровой политики главы Калмыкии Бату Хасикова собрала около 4 тыс. человек. Такую же цифру назвал присутствовавший на митинге депутат Госдумы справоросс Олег Шеин. В МВД по Республике Калмыкия затруднились сказать, сколько человек пришли на акцию. В уведомлении о проведении митинга, поданном в администрацию столицы Калмыкии представителями Чуулгана (съезда ойрат-калмыцкого народа), было указано, что на протестную акцию соберутся до 5 тыс. человек. Согласовать акцию после нескольких попыток не удалось. Как пояснил представитель Чуулгана Валерий Бадмаев, уведомление о протестной акции было подано в администрацию Элисты 15 октября, а уведомление об отказе, подписанное заместителем главы администрации Элисты Батром Эрднеевым, организаторы получили лишь 22 октября. По их мнению, документ был составлен с нарушением сроков и не имеет законной силы. 23 октября Элистинский городской суд признал незаконным отказ администрации города господину Бадмаеву в согласовании публичного мероприятия на площади Победы, а на мэрию была «возложена обязанность не препятствовать проведению публичного мероприятия». Однако 25 октября Верховный суд Калмыкии принял решение отказать в удовлетворении исковых требований Валерию Бадмаеву.

Вышедшие на митинг жители Элисты вновь заявили, что их не устраивает кадровая политика, проводимая избранным 8 сентября главой республики Бату Хасиковым,— в частности, назначение по рекомендации господина Хасикова и. о. главы Элисты Дмитрия Трапезникова, ранее занимавшего руководящие должности в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Напомним, 26 сентября депутаты городского собрания столицы республики поддержали назначение господина Трапезникова на должность и. о. главы Элисты. Он будет возглавлять город до конкурса, дата которого пока не назначена. В соответствии с уставом города глава избирается депутатами из состава кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. В конце сентября в Элисте прошел первый митинг против кандидатуры Дмитрия Трапезникова, на который, по разным оценкам, пришли около 100 человек. После этого господин Хасиков выступил с видеообращением к элистинцам с просьбой поддержать нового руководителя города, дать ему время проявить себя, а также отметил, что «коррупция и криминал стали главным препятствием на пути развития Элисты и республики» и «сложившаяся ситуация требует нестандартных решений». Тем не менее 1 и 15 октября в Элисте прошли новые митинги — среди требований их участников была отставка господина Трапезникова.

Митинг в минувшее воскресенье стал четвертым по счету и, по оценке очевидцев, наиболее многочисленным. Представители оппозиционных партий и движений также вновь высказали недовольство назначением бывшего главы Калмыкии Алексея Орлова сенатором от исполнительной власти региона. Напомним, сразу после победы на выборах Бату Хасиков называл в качестве наиболее вероятного кандидата в члены Совета федерации своего друга и делового партнера Сангаджи Тарбаева, но позднее отказался от этого решения.

Представители Чуулгана еще в субботу заявили, что намерены провести митинг, несмотря на позицию Верховного суда. Администрация Элисты попыталась им противодействовать: непосредственно перед началом мероприятия рабочие разобрали сцену, установленную на площади Победы. Митингующим пришлось забираться для выступлений на скамейку. Представители полиции несколько раз предупредили, что мероприятие не согласовано, но участники их призывы игнорировали. Попыток разгона полиция не предпринимала.

Геннадий Бадмаев со скамейки выразил опасения, что с приходом Дмитрия Трапезникова на ключевые посты в администрации Элисты могут быть назначены и другие выходцы из ДНР, тогда как для республики важно, чтобы на основных постах находились этнические калмыки: это, по его мнению, определяет стиль управления. Депутат Госдумы Олег Шеин (СР) заявил, что необходимо вернуть прямые выборы глав городов для того, чтобы граждане сами могли определить тех, кому доверяют. По его словам, это единственный способ выйти из сложившейся в Элисте кризисной ситуации.

Ряд ораторов потребовали отставки не только Дмитрия Трапезникова, но и Бату Хасикова, и президента РФ Владимира Путина, но в резолюции ограничились обещанием создать инициативную группу для проведения референдума о введении прямых выборов мэра Элисты, а также требованиями отстранить господина Трапезникова от исполнения обязанностей главы города и распустить как не оправдавшее доверие избирателей городское собрание, избранное 8 сентября.

Политолог Ростислав Туровский считает, что в интересах центра — укрепить позиции господина Хасикова и дать ему шанс проявить себя в роли самостоятельного руководителя. Кадровые решения, вызывающие протест, эксперт считает вынужденными. Политолог Алексей Макаркин отмечает, что протесты не только выражают разочарования населения, но и являются «инструментом торга элит»; по его мнению, «эффект новизны прошел» и избранному полтора месяца назад главе придется «идти на уступки».

От администрации Элисты пока никаких комментариев относительно прошедшего митинга не последовало.

Сергей Петунин, Саратов