На создание интернет-контента для молодежи могут выделить 9 млрд рублей

Правительство России внесло поправки в проект трехлетнего бюджета, которыми предлагается увеличить субсидии на создание социально значимого интернет-контента. С 2020 по 2022 годы предлагается выделить 9 млрд руб. «на создание и распространение контента в сети "Интернет", направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», следует из правительственных поправок ко второму чтению.

Ежегодно на эти цели, согласно поправкам, планируется выделять по 3 млрд руб. Объем ежегодной субсидии увеличился на 2,2 млрд руб. по сравнению с прошлой редакцией проекта, где предполагалось выделение 800 млн руб. в год.

Как сообщили в пятницу источники РБК, Росмолодежь предложила сделать Институт развития интернета (ИРИ) оператором субсидий на производство социально значимого интернет-контента для молодых россиян. Контент будет ориентирован на людей до 35 лет, государственные средства будут выделять исключительно на создание социально значимого контента, а не политического. Форма контента — видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы.

Как ранее писал “Ъ”, в 2020 году финансирование Росмолодежи увеличится с 7,7 млрд до 11,9 млрд руб. Из них 800 млн руб. пойдет на распространение в интернете контента,

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