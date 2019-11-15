Куратором молодежного интернет-контента может стать Институт развития интернета

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложило сделать Институт развития интернета (ИРИ) оператором субсидий на производство социально значимого интернет-контента для молодых россиян, сообщил РБК со ссылкой на источники. Месяцем ранее президент России Владимир Путин поручил создать координационный центр, который будет организовывать производство контента, направленного на «духовно-нравственное воспитание молодежи».

Контент будет ориентирован на людей до 35 лет. Как сообщил источник изданию, государственные средства будут выделять исключительно на создание социально значимого контента, а не политического. Форма контента — видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы.

Если ИРИ наделят статусом координационного совета, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию. На создание и распространения контента правительство планирует выделить в ближайшие три года 2,4 млрд руб.

По информации источников РБК, для прозрачного распределения средств планируется создать экспертный совет. Субсидии будут выделяться на основании открытого конкурса. Претендовать на их получение смогут зарегистрированные в России юрлица, включая индивидуальных предпринимателей.

Сами производители будут размещать созданный контент в любых соцсетях — Instagram, «ВКонтакте», Facebook, TikTok, «Одноклассники», YouTube.

Как ранее писал “Ъ”, в 2020 году финансирование Росмолодежи увеличится с 7,7 млрд до 11,9 млрд руб. Из них 800 млн руб. пойдет на распространение в интернете контента,

О том, как государство увеличивает траты на воспитание подрастающего поколения,— в материале “Ъ” «Даешь молодежь».