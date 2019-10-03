Даешь на молодежь

В следующем году финансирование Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) увеличится с нынешних 7,7 млрд руб. до 11,9 млрд руб. Из них 800 млн руб. предусмотрено на распространение в интернете контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. “Ъ” изучил структуру расходов ведомства.

Расходы на молодежную политику демонстрируют тенденцию к росту. В 2017 год бюджет Федерального агентства по делам молодежи составил 6,8 млрд руб., в 2018-м снизился до 5,1 млрд руб., но уже в 2019 году финансирование ведомства выросло до 7,7 млрд руб., а теперь планируется и вовсе в размере 11 млрд руб.

В 2018 году Росмолодежь перешла в подчинение правительству, хотя неформально молодежную политику и работу агентства продолжает курировать администрация президента. Одной из ключевых структур на этом направлении является АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ), которая реализует основные кадровые конкурсы для молодежи, в том числе конкурс «Лидеры России». Среди целей РСВ обозначены создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и создание эффективных социальных лифтов в России. Не далее как завтра Владимир Путин проведет в Сочи на базе образовательного центра «Сириус» расширенное заседание наблюдательного совета РСВ, который он возглавляет.

В бюджете на этот год РСВ получит 360 млн руб. на проведение и подготовку мероприятий форума «Территория смыслов». Ту же сумму предполагается выделить и в последующие два года. Первоначально «Территория смыслов» проходила в формате молодежного лагеря на территории Владимирской области, но с этого года форум решили перенести на базу бывшего дома отдыха управделами президента «Сенеж». Эта территория была передана РСВ, и теперь там располагается «Мастерская управления». Еще 480 млн руб. Росмолодежь получит для реализации образовательных программ форума «Таврида». В 2021 году на него также предусмотрено 480 млн руб., а в 2022-м — 590 млн руб. На фестиваль «Таврида — ArtRussia», который проходит по итогам форума, предусмотрено по 100 млн руб. ежегодно. 250 млн руб. в 2020 году предусмотрено на создание и эксплуатацию образовательного центра «Машук» в Ставропольском крае для единовременного пребывания 300 человек. В 2021 году эта сумма возрастет до 340 млн руб., но в 2022-м вновь уменьшится — до 180 млн руб.

Предполагается, что «Территория смыслов» и «Таврида» станут круглогодичными центрами. На создание арт-резиденции «Таврида» планируется выделить 1 млрд руб. в 2020 году, в 2021-м — 1,4 млрд руб., в 2022-м — 570 млн руб. На создание подмосковного образовательного центра в бюджете предусмотрено 2,1 млрд руб. в 2020 году, 1,9 млрд руб. в 2021-м и 499 млн руб. в 2022-м.

На создание и распространение в сети контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи, планируется выделить по 800 млн руб. в год. Отметим, в октябре 2018 года на форуме «Валдай» Владимир Путин заявил, что власти не создают нужного для молодых людей контента в интернете. Говорил президент о трагедии в Керчи, где 17 октября студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил серию взрывов в учебном заведении и открыл стрельбу по находившимся там людям (в результате погиб 21 человек, еще 67 пострадали). По словам Владимира Путина, одной из причин подобных трагедий стали сообщества в интернете, пропагандирующие насильственные акции такого рода. «Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей — и они хватают этот суррогат героизма»,— заявил господин Путин. Источник “Ъ” в администрации президента после этого говорил, что над созданием позитивного контента в интернете действительно думают, но решения, как делать подобные проекты эффективными, пока нет. Согласно бюджету, полученные 800 млн руб. Росмолодежь должна будет распределить в качестве субсидий НКО.

Интерес российских властей к молодежной политике, как правило, растет под влиянием протестного движения, причем не только в РФ. Так, прокремлевское движение «Наши» расцвело на фоне «оранжевой революции» на Украине. Когда в 2017 году прошла серия митингов молодежи после появления фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон», федеральных чиновников встревожила доля молодежи среди их участников — после этого прошла серия социологических исследований молодежи, а к «патриотическому воспитанию» попытались подключить педагогов.

Напомним, в первые годы работы Росмолодежи значительная часть бюджета тратилась на летний лагерь «Селигер», но теперь вместо одного большого форума проходит целая серия молодежных лагерей более скромного масштаба. «"Селигер" был основан на обещаниях карьерного продвижения, его участников убеждали, что они будущие лидеры страны,— говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.— Если это заменяется патриотической накачкой, ничего не получается. Ребят приглашают под одно, а в итоге получается другое: учат не вертикальной мобильности, а борьбе с оппозицией, чтобы, когда начнется Майдан, эта молодежь вышла на улицы и заняла их. Как это получилось, мы видели в декабре 2011 года, когда на фоне митингов протеста по Триумфальной площади бродили какие-то непонятные молодые люди с барабанами, вызывая у оппозиции не страх, а смех». По мнению господина Макаркина, смешивать патриотизм с воспитанием карьеристов не лучшая идея: «Вертикальная мобильность — это прагматика, а патриотизм — это эмоции». «Проблема еще в том, что инициативы кратковременны и связаны с конкретными людьми,— напоминает господин Макаркин.— Вот сейчас есть Шойгу — к нему придумали "Юнармию". Что будет с "Юнармией" при следующем министре обороны, не знает никто. То же самое с лагерем "Селигер", который продвигал Владислав Сурков». В эффективность госполитики по воспитанию патриотизма господин Макаркин не верит: «Патриотическое воспитание, проводимое целенаправленно и официально, чаще всего результатов не дает, а в худшем случае отпугивает подростков».

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова