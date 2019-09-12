МЦД оживит промзоны

Строительство и запуск пассажирского движения по МЦД откроют масштабные территории для коммерческого освоения в городской черте. Теперь кроме промышленных зон вокруг МЦК, на которых уже заметна серьезная предпринимательская активность, в коммерческий оборот будут вводиться обширные индустриальные территории вокруг радиальных направлений, где проходят первые маршруты МЦД.

Как сообщила в конце августа газета РБК со ссылкой на свои источники, сейчас в ОАО РЖД обсуждается проект масштабной застройки территорий промышленных зон, мест размещения вспомогательных зданий и объектов железнодорожной инфраструктуры, включая распределительные грузовые терминалы в городской черте. Речь идет о гигантских территориях, простирающихся от Киевского, Белорусского и Курского вокзалов вплоть до Третьего транспортного кольца, а также грузовые дворы «Москва-Бутырская» возле Савеловского вокзала и «Москва-Митьково-2» в Сокольниках. Предполагается, их будут осваивать ОАО РЖД и ее дочерняя компания «РЖД-Недвижимость».

Общая площадь будущей зоны рекультивации и застройки коммерческой и жилой недвижимостью составляет свыше 150 га, строительные проекты будут главным образом учитывать нужды развития железнодорожной инфраструктуры вокзалов, но и коммерческие строительные проекты могут принести ОАО РЖД десятки миллиардов рублей дополнительных доходов от продажи и аренды недвижимости. По оценкам экспертов, опрошенных изданием, даже в нынешнем неразвитом состоянии этих территорий их рыночная цена составляет около 30 млрд руб. Причем только смена градостроительного статуса этих территорий, позволяющая начать застройку жилой и коммерческой недвижимостью, повысит стоимость этих участков многократно — с 700 млн руб. до 10 млрд руб.

В июне также стало известно о проекте рекультивации территории Рижского грузового двора. В рамках соглашения ОАО РЖД и компании ДОМ.РФ, входящей в госкорпорацию ВЭБ.РФ, подписанного на ПМЭФ-2019, предполагает, в частности, строительство нового современного района административных зданий, где расположатся в том числе аппарат и ключевые функциональные подразделения самой монополии, а ныне занимаемые площади ОАО РЖД готово отдать в коммерческий оборот и полностью реконструировать. По словам генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова, у монополии 60 зданий в Москве, расположенных на площади свыше 360 кв. м. «Мы очень большой собственник и располагаемся в зданиях, которые построены 30, 40 и более лет назад. Технологии идут вперед, и чтобы обеспечить новый уровень информатизации, цифровизации, нам необходимы новые условия»,— пояснил он необходимость строительства новой штаб-квартиры ОАО РЖД. Транспортную доступность нового городского района будут обеспечивать линии МЦД D2, D3 и D4.