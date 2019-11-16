Советник Зеленского сообщил о «завершающем этапе» возвращения задержанных Россией кораблей

Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил изданию «Новое время», что процесс возвращения задержанных в ноябре 2018 года Россией в Керченском проливе украинских кораблей находится на завершающем этапе. Ранее украинские СМИ сообщили, что корабли могут быть переданы Украине в ночь на воскресенье.

«Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе»,— сказал господин Ермак.

Напомним, два информированных источника “Ъ” сообщили, что Россия готова вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. Принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. При этом МИД России не увязывает передачу Украине кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

Подробности — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».