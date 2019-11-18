Stone Hedge на Матросской Тишине

В программе реновации может появиться новый участник — девелопер Stone Hedge. Компания хочет застроить 2,5 га на улице Матросская Тишина на востоке Москвы, из которых 30% придется отдать городу для переселения жителей. Проект будет необычного для Stone Hedge класса и крупного размера: на участке можно будет построить 75 тыс. кв. м жилья в эконом- или комфортсегменте, тогда как сегодня девелопер специализируется на офисах и элитных апартаментах меньшей площади.

Девелопер Stone Hedge Максима Гейзера и Артема Санфирова может застроить 2,5 га на улице Матросская Тишина, 1а в районе Сокольники, сообщили два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Участок расположен примерно в километре от следственного изолятора «Матросская Тишина» и станций метро «Сокольники» и «Электрозаводская». В Stone Hedge подтвердили, что площадка действительно есть в портфеле компании, добавив, что концепция ее развития еще не определена. Согласно «СПАРК-Интерфакс», участком на Матросской Тишине владеет ООО «КС», в котором 94% принадлежат АО «Стоунхедж», еще 6% — у Екатерины Селиверстовой. Но пока у Stone Hedge есть сложности с запуском строительства: девелопер не может получить необходимые разрешительные документы, знает один из собеседников “Ъ”. В Москомстройинвесте заявили “Ъ”, что проект пока не рассматривался на заседаниях градостроительно-земельной комиссии.

Сергей Собянин, мэр Москвы, в интервью “Ъ”, январь 2018 года Как показала практика, инвесторы делают по большому счету то же самое, что и город: строят жилье, часть продают на рынке,

По словам одного из собеседников “Ъ”, покупку площадки рассматривала в том числе ГК ПИК Сергея Гордеева, но в итоге она отказалась от сделки. Планы на участок могли быть и у группы «Региондевелопмент» бывших топ-менеджеров Coalco Артема Зуева и Андрея Козлова. Ранее «КС» возглавлял Владимир Селиверстов, он же вместе со структурой господ Зуева и Козлова ООО «Регион Люберцы» владел ООО «Регион Сокольники».

Один из собеседников “Ъ” на рынке недвижимости знает, что, несмотря на то что Stone Hedge специализируется на многофункциональных комплексах, совмещающих офисы и апартаменты, на участке в Сокольниках девелопер планирует строить только жилье.

Кроме того, проект может стать первым опытом для Stone Hedge по участию в программе реновации: 30% площадей на Матросской Тишине планируется передать городу для переселения жителей, говорит источник “Ъ”.

Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский оценивает стоимость площадки в 1 млрд руб. Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев отмечает, что проект вряд ли будет привлекательным для премиум- или элит-класса и, скорее всего, будет построен в комфорт- или экономсегменте. Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк подсчитал, что на площадке можно будет реализовать жилой комплекс общей площадью до 75 тыс. кв. м. Таким образом, город может получить до 22,5 тыс. кв. м жилья. По оценкам господина Казанского, в строительство подобного жилого комплекса Stone Hedge потребуется вложить около 8 млрд руб., а выручка от реализации жилья может достигать 11 млрд руб. Новый комплекс в таком случае станет крупнейшим для Stone Hedge. Сейчас на сайте девелопера перечислено пять проектов жилой недвижимости, крупнейший из которых, Tribeca Apartments, занимает 35 тыс. кв. м.

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Stone Hedge — не первый девелопер, о намерении которого участвовать в программе реновации стало известно в последнее время. MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко также может отдать городу 50% площадей в жилом комплексе площадью 100 тыс. кв. м на юго-западе Москвы (см. “Ъ” от 19 сентября). В обмен на участие в программе реновации девелоперы, как правило, получают возможность упрощенно согласовать новый проект или увеличить плотность застройки. Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев отмечает, что программа сегодня затрагивает всех участников рынка и оценить ее эффект для Stone Hedge на данном этапе сложно.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов