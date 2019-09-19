MR Group расселит москвичей

Москва начала работать с еще одним девелопером по программе реновации. MR Group построит на юго-западе города новый жилой комплекс общей площадью почти 100 тыс. кв. м, где 50% площадей может получить Москва. Девелоперам приходится строить для переселяемых москвичей отдельные корпуса, чтобы «подобное соседство» не влияло на продажи нового жилья, говорят консультанты.

MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко построит жилой комплекс на юго-западе Москвы — на ул. Большая Черемушкинская, 25, недалеко от станции метро «Профсоюзная», сообщили “Ъ” три источника на рынке недвижимости. По данным стройкомплекса Москвы, на участке согласовывается строительство жилья площадью 96 тыс. кв. м. Еще на 8 тыс. кв. м планируется разместить социальную инфраструктуру, в том числе детские образовательные учреждения и спортивные площадки. Реализацией проекта занимается ООО «Специализированный застройщик "Знаменский"», сообщили в стройкомплексе.

По данным ЕГРЮЛ, этой компании в равных долях владеют ООО «Савеловский» и ООО «Сигма». «Савеловский» принадлежит Вадиму Козеруку — сыну экс-партнера Романа Тимохина Анатолия Козерука. Гендиректор «Савеловского» — Артем Ковченков, который также значится совладельцем других проектов MR Group, в частности бизнес-центра «Лотос» у метро «Нахимовский проспект». «Сигма» принадлежит Владимиру Смирнову, Екатерине Кузиной, Татьяне Князевой и Николаю Анненкову. Они же владеют бизнес-центром «Знаменский», занимающим одно из строений площадью 8 тыс. кв. м на Большой Черемушкинской, 25. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Сигме» также принадлежат по этому адресу четыре участка общей площадью 15 га. Получается, MR Group выступит fee-девелопером участка, поясняет один из собеседников “Ъ”.

Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая оценивает инвестиции в строительство 100 тыс. кв. м жилья в 6 млрд руб. При этом, несмотря на расстояние до метро 2 км, комплекс будет востребован, уверена она: в районе Котловка есть сложившаяся социальная и коммерческая инфраструктура, а из окон будут виды на парк. Стартовая стоимость квартир может составить 190–200 тыс. руб. за 1 кв. м без отделки, что сопоставимо с проектами бизнес-класса, подсчитала госпожа Литинецкая. По ее словам, конкуренция у нового жилья будет невысокой, но минусом могут стать расположенные рядом участки под реновацию жилого фонда, где будут сноситься старые и строиться новые дома.

По словам одного из источников “Ъ”, до 50% площадей в новом проекте MR Group пойдет как раз в фонд реновации. В MR Group подтвердили факт строительства и участие в программе реновации, не вдаваясь в детали. Партнер Colliers International Владимир Сергунин отмечает, что большинство крупных девелоперов уже заняты в программе, поэтому участие MR Group, одного из крупнейших застройщиков жилья в Москве, «вполне закономерно и ожидаемо». Проект все равно будет коммерчески выгодным, если судить по заявленной плотности и высотности застройки, а также местоположению, указывает господин Сергунин.

Выделение квартир под реновацию в составе проекта не влияет на ликвидность новостройки, согласны в «Метриуме». К примеру, отмечают там, в жилом комплексе ГК ПИК Сергея Гордеева «Люблинский парк» под реновацию выкуплено более 1,7 тыс. квартир в отдельных корпусах из примерно 2,2 тыс. «Жилье для программы реновации обычно располагают отдельно от площадей для коммерческой продажи, что позволяет предотвратить потенциальное негативное влияние подобного соседства»,— поясняет Мария Литинецкая.

У MR Group пока не было опыта участия в реновации, хотя у некоторых крупных девелоперов значительная часть площадей уже строится в рамках контракта с городом. Например, у ФСК на программу реновации приходится 40% строящегося жилья, сообщал в сентябре застройщик. В обмен на квартиры или площади девелоперы, как правило, получают возможность упрощенно согласовать новое строительство или увеличить плотность застройки.

Елизавета Макарова