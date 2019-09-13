Российский софт не вписался в европейские нормы

Власти разошлись в оценке законопроекта о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. Комитет Госдумы по информационной политике поддержал инициативу к рассмотрению в первом чтении, поскольку она позволит обязать к предустановке социально значимые приложения вроде сервиса госуслуг. Минкомсвязь и правовое управление Госдумы проект раскритиковали: он противоречит договору о Евразийском экономическом союзе и может привести к сокращению ассортимента электроники на российском рынке.

Комитет Госдумы по информационной политике опубликовал отзыв на законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, внесенный 18 июля группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР). В отзыве предлагается терминологически соотнести проект с текущим законодательством. «Концептуально мы поддерживаем проект к принятию в первом чтении, это разумная инициатива с учетом того, что сегодня на большинстве продаваемых устройств, включая телевизоры с выходом в интернет, уже предустановлены зарубежные программы»,— пояснил “Ъ” глава комитета Леонид Левин. Перечень предустановленных сервисов в соответствии с проектом будет определять правительство, а значит, появится возможность прописать установку социально значимых сервисов, например «Госуслуги» или «Налог.ру», подчеркивает он.

Законопроект, предлагающий обязать предустанавливать отечественный софт, разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Но Аналитический центр при правительстве, Минкомсвязь и ФАС не смогли договориться о критериях такого софта, сообщал “Ъ” 1 августа. Согласно проекту Сергея Жигарева, перечень устройств, при продаже которых необходимо будет соблюдать новые требования, и перечень софта должно определять правительство. Это, по мнению авторов, обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество «злоупотреблений» со стороны иностранного бизнеса.

За несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для должностных лиц составят 30–50 тыс. руб., а для юридических — 50–200 тыс. руб.

Представитель Сергея Жигарева отказался от комментариев.

Другое мнение о проекте у правового управления Госдумы. В своем заключении оно указывает, что инициатива противоречит договору о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), а изложенные в ней требования могут нарушать принципы конкуренции ЕЭС. Обязанность по предустановке отечественных приложений потребует от иностранных производителей закупки лицензий у российских разработчиков, а отказ использовать такие приложения существенно сократит наличие товаров на российском рынке, что «не будет отвечать интересам потребителей», считают в правовом управлении. Кроме того, проект не учитывает, что смартфоны, компьютеры и Smart TV используют не только граждане, но и юридические лица, на которых не распространяется закон «О защите прав потребителей», поправки к которому предлагают вносить депутаты.

Проект отзыва на законопроект подготовила и Минкомсвязь, сообщил представитель министерства Евгений Новиков. «В целом наша позиция совпадает с позицией правового управления»,— уточнил он.

Рынок приложений высококонкурентен, у потребителей уже есть возможность устанавливать любые приложения, в том числе российские, напоминает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. «Предлагаемое регулирование ухудшит положение разработчиков из сегмента малого и среднего бизнеса, которым будет трудно конкурировать с российскими гигантами, и в целом конкурентную ситуацию»,— уверен он.

Обязательных требований по предустановке национального ПО на устройства для их продажи в мире нет, указывает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его словам, можно рассматривать только опыт Евросоюза с окном выбора поисковых сервисов и браузеров при активации смартфонов, но такая функция уже действует и в России.

Юлия Тишина