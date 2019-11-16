Полиция задержала более 40 участников протестов «желтых жилетов» в Париже

В Париже в преддверии годовщины начала протестов «желтых жилетов» полиция задержала 41 человека, вышедшего на очередную акцию. Общее число протестующих на улицах города оценивается в несколько тысяч, сообщает телеканал BFM.

На северо-западе Парижа демонстранты начали устанавливать баррикады и поджигать их. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, акции «желтых жилетов» во Франции начались в октябре 2018 года. Изначально причиной недовольства населения было повышение цен на бензин. За год протестов страна потеряла около €2,5 млрд. Больше всего убытков понес мелкий и средний бизнес.

О летних убытках от манифестации — в материале “Ъ” «"Желтые жилеты" набили цену».

О том, как акции в Париже сменили цвет,— в материале “Ъ” «"Желтые жилеты" стали национальным наследием».