Во Франции убытки от акций «желтых жилетов» достигли €2,5 млрд

За год протестов «желтых жилетов» Франция потеряла около €2,5 млрд, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства. Больше всего убытков от еженедельных протестов понес мелкий и средний бизнес.

Так, об отсрочке по выплатам социальных взносов на общую сумму €460 млн попросили 5 тыс. мелких предприятий и торговых компаний. За последний год страховые компании выплатили около €230 млн 13 тыс. предприятий, пострадавших во время субботних акций.

Напомним, акции «желтых жилетов» во Франции начались в октябре 2018 года. Изначально причиной недовольства населения было повышение цен на бензин. Протесты проходят каждую субботу в Париже и других городах страны. Часто акции сопровождаются столкновениями протестующих с полицией.

О летних убытках от манифестации — в материале “Ъ” «"Желтые жилеты" набили цену».

О том, как акции в Париже сменили цвет,— в материале “Ъ” «"Желтые жилеты" стали национальным наследием».