Глава комитета Госдумы: правительство вряд ли поддержит минимальную зарплату бюджетников

Законопроект о минимальном уровне зарплат для бюджетников вряд ли будет поддержан правительством, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Инициатива предполагает, что зарплата врачей, педагогов и работников культуры должна быть не ниже двукратной величины прожиточного минимума. Господин Нилов заявил, что поддерживает инициативу. Препятствовать ее принятию может отсутствие четко прописанных в документе источников финансирования, пояснил он.

По мнению парламентария, «труд учителя и врача в России недооценен при такой нагрузке». Он также выразил мнение, что учителей надо приравнять по всем мерам соцподдержки к государственным гражданским служащим. «Что касается этой инициативы, я полагаю, что правительство даст отрицательное заключение, исходя из этого будет понятна позиция партии большинства»,— заявил «РИА Новости» глава думского комитета.

Как объяснил Ярослав Нилов, в таких законопроектах требуется прописывать источники финансирования, если инициатива влечет увеличение бюджетных расходов. «Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись»,— убежден он.

Законопроект внес в Госдуму парламент Северной Осетии. Авторы инициативы заявили, что источником возможных расходов «будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы». В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как в правительстве обсуждают способы повышения зарплат врачей, читайте в материале “Ъ” «Врачей готовят к приему денег».